Varane en Benzema breiden sublieme reeks Real Madrid verder uit

Real Madrid heeft zaterdag een degelijke overwinning in LaLiga geboekt. Het team van Zinédine Zidane zegevierde in eigen huis met 2-0 over Espanyol en wacht nu af wat Barcelona in de avonduren tegen Real Mallorca doet. De doelpunten in het Santiago Bernabéu kwamen op naam van Raphaël Varane en Karim Benzema. Real Madrid heeft nu zeven van de laatste negen officiële duels gewonnen en remiseerde tweemaal.

Het team van Zidane had een overwicht in de eerste 45 minuten en creëerde enkele grote kansen, maar het ontbrak aan scherpte in de afwerking. Ook Diego López had met enkele goede reddingen een aandeel in het minimale verschil op het scorebord. De meeste dreiging bij Real Madrid ging uit van Vinicius Junior, die echter telkens op López stuitte.

Espanyol had op zijn beurt moeite om bij het doelgebied van Thibaut Courtois te komen, maar kreeg toch een goede kans om op 0-1 te komen. Een kopbal van Esteban Granero bij de tweede paal was een prooi voor de Belg. Het eerste bedrijf leek doelpuntloos te eindigen, maar het was nota bene Varane die de wedstrijd openbrak. De aanvaller was blijven hangen op de helft van Espanyol en na voorbereidend werk van Federico Valverde en Karim Benzema schoot hij het leer diagonaal achter López: 1-0.

Het tempo in het spel van Real Madrid daalde na rust en dat bood Espanyol meer mogelijkheden om terug in de wedstrijd te komen. Het ontbrak de Catalanen echter aan kwaliteit om het duel echt spannend te maken. Benzema kreeg de bal tot tweemaal toe niet achter López, maar elf minuten voor het einde sloeg hij alsnog toe.

Na een goede combincatie met Valverde zorgde de aanvaller met een stuiterend schot voor geruststelling bij Zidane en de supporters: 2-0. Real Madrid moest het duel met tien man afmaken. Drie minuten na de tweede treffer kreeg Ferland Mendy zijn tweede gele kaart voor een charge op Victor Gómez. Door de overwinning staat Real Madrid op 34 punten, terwijl Barcelona bij winst op Mallorca op gelijke hoogte kan komen.