Ché Nunnely wint van ‘Ajax-maatje’: ‘Deze keer was ik sneller’

Ché Nunnely was vrijdagavond met Willem II met 0-2 te sterk voor Ajax. De buitenspeler verdiende in de eerste helft een strafschop voor zijn ploeg toen hij werd gevloerd door Sergiño Dest, die hij kent vanuit zijn jeugdjaren bij Ajax. In onderstaande video gaat de aanvaller in op zijn eerste wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA: "Ik keek mijn ogen uit."