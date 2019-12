‘Paul Pogba wil transfer doordrukken en hoopt op deal voor 12 juni’

Paul Pogba heeft zijn zinnen gezet op een vertrek bij Manchester United, zo schrijft L’Équipe. De Franse middenvelder hoopt nog altijd te vertrekken naar Real Madrid en is vastbesloten om die transfer voor het EK van komende zomer afronden. Pogba hoopte zijn huidige werkgever de afgelopen transferperiode al in te ruilen voor de Koninklijke, maar de clubleiding van the Red Devils werkte niet mee. Na dit seizoen moet het er alsnog van komen.

Pogba sukkelt dit seizoen met blessureleed en kwam daardoor in alle competities nog maar zes keer in actie voor Manchester United. Als het aan de Frans international had gelegen, dan had hij dit seizoen helemaal geen wedstrijden gespeeld voor de club uit de Premier League. Hij liet in juni al weten dat hij weg wilde uit Manchester en ging een flirt met Real Madrid niet uit de weg. Hij belde met Zinédine Zidane en ging ervan uit dat hij Eden Hazard vanuit Engeland zou volgen naar het Santiago Bernabéu. Echter, Manchester United wenste naar verluidt 150 miljoen euro ontvangen voor Pogba en dat bedrag was de Spaanse grootmacht te gortig.

Pogba heeft zijn zinnen nog altijd gezet op een vertrek uit Old Trafford. Volgens L’Équipe zal het in januari nog niet tot een vertrek komen, daar Manchester United hem niet tussentijds wil laten gaan. Het contract van Pogba loopt af in de zomer van 2021 en omdat het er niet naar uitziet dat hij een nieuwe verbintenis gaat tekenen, ligt een vertrek na dit seizoen voor de hand. Pogba zou een overstap snel af willen ronden en mikt op een transfer voor de start van het EK op 12 juni.