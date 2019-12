Huntelaar kritisch op Ajax: ‘Maar het gaat erom hoe je nu reageert’

Ajax slaagde er vorige week tegen FC Twente in om een 2-0 achterstand om te buiten in een 2-5 overwinning, maar vrijdagavond slaagden de Amsterdammers er niet in om terug te komen van een achterstand tegen Willem II. De Tilburgers bleken met 0-2 te sterk in de Johan Cruijff ArenA en dat steekt Klaas-Jan Huntelaar, zo laat hij weten in onderstaande video.