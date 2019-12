Kenneth Perez vol ongeloof na Ajax - Willem II: ‘Wat heeft NEC zitten doen?’

Mike Trésor Ndayishimiye behoorde vrijdagavond tot de uitblinkers aan de zijde van Willem II tegen Ajax (0-2 zege). De twintigjarige aanvaller opende de score vanuit een strafschop en blaakte de gehele wedstrijd van het zelfvertrouwen. Hij schuwde individuele acties niet, ook als ze geen goed gevolg kenden. Kenneth Perez denkt dat Ndayishimiye zich nog kan ontwikkelen op bepaalde gebieden, maar raakte erg onder de indruk van de Belg.

Ndayishimiye wordt door Willem II gehuurd van NEC en het verbaast Perez dat de jongeling in Nijmegen niet aan de bak kwam. "Dit is echt een goede speler, die uit het tweede van NEC komt. Het tweede van NEC!", zegt de Deen vol ongeloof bij FOX Sports. "Hij is twintig jaar en dat is niet per se jong. Maar hij komt uit het tweede van NEC, voor alle duidelijkheid. Ik weet niet wat NEC heeft zitten doen..."

Als de aanvaller werkt aan het behouden van het overzicht op doorslaggevende momenten, kan hij volgens Perez een nog betere speler worden. "Misschien ben ik te kritisch, maar ik mis een beetje de beroepsernst. Hij had veel mooie acties, maar dan wil hij dat doorzetten en wéér iemand door de benen spelen, terwijl iemand anders helemaal vrijstaat", stelt Perez. "Hopelijk gaat hij dat binnen een jaar inzien."

"Maar nogmaals, hij speelt voor het eerst in de Eredivisie en komt van het tweede van NEC. Best bijzonder, toch?", concludeert de analist, die hoopt dat de spelers van Willem II met beide benen op de grond blijven staan. De Tilburgers overnachten na de sensationele zege op de derde plek in de Eredivisie, nog boven PSV. Perez weet dat de aandacht voor Willem II nu zal toenemen en is benieuwd hoe de club daarmee zal omgaan..

"Wat gebeurt er vaak? Er zullen veel ogen gericht zijn op Willem II en op individuele spelers. Ga je dan geloven dat je beter bent dan je eigenlijk bent, of blijf je je honderd procent inzetten en blijf je de vuile meters maken voor het team? Dat is een leuk proces om mee te maken. Het is voor de staf heel belangrijk om dat in de gaten te houden. Als iemand de kantjes ervan afloopt, moet je hem aanspreken. Dan kun je echt stappen zetten."