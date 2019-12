‘Ten Hag gaat nog even naar de kerk en hoopt dat zij spelen tegen Valencia’

Ajax verloor vrijdagavond verrassend in de Johan Cruijff ArenA van Willem II. De Tilburgers waren in Amsterdam met 0-2 te sterk en dienden daarmee de ploeg van trainer Erik ten Hag de eerste Eredivisie-nederlaag van het seizoen toe. Hans Kraay junior zoekt een verklaring voor de nederlaag en neemt een voorschot op de Champions League-wedstrijd tegen Valencia van komende dinsdag.

“Mijn vader heeft hoog getraind en die zei altijd: ‘Jongen, stop met die onzin van ze hebben niet hard gewerkt’. Net dat beetje gif, Daley Blind die gif heeft zonder bal. Die is dan met bal zoveel beter. Lisandro Martínez... Ze zijn er niet overheen gekomen en als Noa Lang en Dusan Tadic het dan niet helemaal hebben. Donny van de Beek en Martínez hebben niet gedomineerd op het middenveld. Juist tegen de zogenaamd mindere tegenstanders kan Van de Beek goed domineren, maar dat hebben we helemaal niet gezien”, begint Kraay jr. bij FOX Sports.

“We hebben het er nu alleen maar over dat Ajax niet goed genoeg was, maar wat ze bij Willem II van tevoren hebben aangegeven: niet door de as”, vervolgt de analist. “Jordens Peters en Sebastian Holmén, dat staat. Daarvoor staan Pol Llonch en Dries Saddiki en die zijn nooit weggeweest van dat centrum. Dus die hebben dat zo ongelofelijk goed neergezet, dat je met je kop tegen de muur aanloopt. En tegen de muur buiten de zestien. Het is enorm knap van Willem II.”

Voor Ajax wacht komende dinsdag het beslissende Champions League-duel met Valencia. De Amsterdammers hebben aan een punt zeker genoeg om te overwinteren in het miljardenbal. “Ik hoop écht dat Ajax Valencia pijn gaat doen, maar ja.. Edson Álvarez gaat erin komen, Van de Beek dan op tien en Hakim Ziyech als hangende rechtsbuiten, denk ik. Dan gaat Erik ten Hag nog even naar de kerk en hoopt dat Quincy Promes vanaf links kan spelen en Tadic in de spits.”