Kraay jr. ziet uitblinker bij Ajax - Willem II: ‘Jezus, wat was hij goed, zeg’

Ajax ging vrijdagavond in de Johan Cruijff ArenA verrassend onderuit tegen Willem II. De Tilburgers wonnen in Amsterdam met 0-2, mede dankzij een rake strafschop van Mike Trésor Ndayishimiye. Hans Kraay junior laat zich bij FOX Sports buitengewoon lovend uit over de twintigjarige aanvaller van Willem II.

“Het is een penalty, maar de manier hoe hij ‘m neemt is als een grote voetballer. Er zit zoveel overtuiging in, bravoure en toch beheerst. Even op een beweging van Onana wachten. Jezus, wat was hij goed, zeg”, zegt Kraay jr. op lovende wijze. Ndayishimiye wordt dit seizoen door Willem II gehuurd van NEC, dat hem vorig seizoen oppikte na zijn vertrek uit de jeugdopleiding van het Belgische Anderlecht.

“Ik heb hem een keer op de Future Cup gezien, niet normaal. Zo verschrikkelijk goed, handig. Bij NEC speelde hij linksbuiten. Adrie Koster heeft lak aan wat men in het moderne voetbal wil. Hij houdt van een echte nummer tien en dat is Ndayishimiye”, vervolgt de analist. Damil Dankerlui tekende in de Johan Cruijff ArenA voor de tweede Tilburgse treffer van de avond, waardoor Willem II met een verrassende zege huiswaarts keert.

“Ze hebben heel compact gespeeld en ik denk niet dat ze ‘m gestolen hebben”, stelt Kraay jr. over het spel van Willem II. De analist zag dat Ajax vrijdagavond simpelweg tekort kwam in eigen stadion. “Met een matige Sergiño Dest, Joël Veltman en Daley Blind waren niet agressief in de duels... Dusan Tadic speelde vanaf rechts en Noa Lang vanaf links, ik vind ze allebei aan de andere kant beter. Er waren er zoveel onder hun niveau.”