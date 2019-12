Internazionale en AS Roma zorgen voor weinig spektakel na beladen aanloop

De kans is aanwezig dat Internazionale de koppositie in de Serie A na een week alweer kwijt is. I Nerazzurri speelden in eigen stadion met 0-0 gelijk tegen AS Roma, een duel dat een beladen aankoop kende door de ‘Black Friday’-kop van de Corriere dello Sport op de voorpagina boven een voorbeschouwing op het treffen bij foto's van Romelu Lukaku en Chris Smalling. Juventus krijgt door de remise van Internazionale zaterdagavond de kans om de koppositie weer over te nemen.

Internazionale veroverde vorige week de koppositie in de Serie A ten koste van Juventus en trof vrijdagavond met AS Roma de nummer vijf van de Italiaanse competitie. Stefan de Vrij stond bij i Nerazzurri aan de aftrap, terwijl Justin Kluivert het treffen wegens een blessure aan zich voorbij moest laten gaan. De aanloop naar het duel was wat onrustig verlopen, door een kop van de Corriere dello Sport boven een voorbeschouwing op de ontmoeting in Milaan die door de nodige clubs en spelers veroordeeld werd.

De eerste mogelijkheid in het Giueseppe Meazza was voor Romelu Lukau, die zijn inzet gekeerd zag worden door Roma-doelman Antonio Mirante. Diens collega Samir Handanovic moest kort daarna ingrijpen bij een gevaarlijk schot van Nicolo Zaniolo. Ondanks een poging van Lautaro Martínez tegen de lat en een gemiste mogelijkheid van Lukaku zochten beide ploegen met een doelpuntloze stand de kleedkamers op. Ook direct na rust bleek Mirante een sta-in-de-weg voor Internazionale, toen hij een antwoord had op een inzet van Matías Vecino.

Martínez kreeg een kwartier voor tijd nog een goede mogelijkheid om de score te openen, maar doelpunten kwamen er uiteindelijk niet meer in Milaan. Door de doelpuntloze remise krijgt Juventus dit weekeinde weer een mogelijkheid om de koppositie in de Serie A over te nemen. La Vecchia Signora neemt het zaterdagavond in het Stadio Olimpico eveneens op tegen een Romeinse opponent, als een bezoek aan Lazio op het programma staat.