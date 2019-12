Willem II stunt en droogt machteloos Ajax af in Amsterdam

Ajax heeft vrijdagavond de eerste nederlaag van het seizoen geïncasseerd in de Eredivisie. Voor eigen publiek werd de koploper afgedroogd door Willem II: 0-2. Uitgerekend ex-Ajacieden Ché Nunnely en Damil Dankerlui speelden een belangrijke rol bij de verrassende zege van Willem II, dat overnacht op de derde plaats in de Eredivisie. Ajax oogde in grote delen van de wedstrijd machteloos en kende een beroerde generale repetitie voor de Champions League-wedstrijd tegen Valencia van dinsdagavond.

Verreweg het meest besproken moment van de wedstrijd vond plaats in de slotfase van de eerste helft. Na een razendsnelle uitbraak van Willem II was de door Ajax opgeleide Nunnely te snel voor Sergiño Dest, die zich genoodzaakt zag om de aanvaller neer te halen. Het resulteerde in een strafschop voor Willem II, maar in de aanloop naar dat duel had Jordens Peters aan de overzijde de bal tegen de arm gekregen. Hoewel er dus ook een claim gemaakt kon worden voor een penalty voor Ajax, was het Willem II dat mocht aanleggen vanaf elf meter. Mike Trésor Ndayishimiye schoot door het midden, terwijl André Onana de hoek opzocht: 0-1.

Het doelpunt werd uitbundig gevierd in het Koning Willem II Stadion, waar supporters zich hadden verzameld om de wedstrijd op een groot scherm te kijken. In de Johan Cruijff ArenA waren geen uitsupporters aanwezig. De gezamenlijke supportersverenigingen van Willem II boycotten het duel, uit onvrede over de slechte behandeling die zij in het verleden kregen in Amsterdam. Zo werden honderden fans van Willem II vorig jaar urenlang nodeloos vastgehouden om station Amsterdam Centraal, zonder sanitaire voorzieningen en catering.

Ndayishimiye werd de eerste speler sinds Ricky van Wolfswinkel op 3 oktober 2010, in dienst van FC Utrecht, die uit een strafschop scoorde in een competitiewedstrijd tegen Ajax in Amsterdam. Zijn treffer was het gevolg van een succesvolle tactiek van Willem II, dat loerde op de counter en de ruimtes achterin klein hield. Uitgespeelde kansen wist Ajax daardoor niet te creëren in het eerste bedrijf. Na de pauze waren de intenties van de thuisploeg duidelijk: men wilde zo gauw mogelijk langszij komen. Erik ten Hag koos ervoor om Siem de Jong elf minuten na de rust binnen de lijnen te brengen als vervanger van Noa Lang, die niet in de wedstrijd zat.

Opvallend genoeg bleef de avond voor Timon Wellenreuther, de keeper van Willem II, relatief rustig. Het voetbal van Ajax bleef stroef en grote kansen kwamen er niet vaak. Van net buiten het strafschopgebied schoot Donny van de Beek een halve meter naast; Wellenreuther was vervolgens bij de les na een inzet van Hakim Ziyech. Willem II stond goed gegroepeerd en vergrootte het Amsterdamse leed twaalf minuten voor tijd, toen uitgerekend Dankerlui vanaf de rechterflank opstoomde en vanaf de rand van het strafschopgebied de verre hoek vond met een diagonaal schot: 0-2. De grootste kansen voor Ajax om terug te komen in de wedstrijd waren vlak voor tijd. Lisandro Martínez kopte bij de tweede paal naast, Donny van de Beek krulde de bal tegen de lat en Noussair Mazraoui schoot net naast.