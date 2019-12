Hekkensluiter Premier League gaat niet voor verrassende rentree

Watford heeft een opvolger gevonden voor de ontslagen trainer Quique Sánchez Flores. Vijf dagen na het vertrek van de trainer maken the Hornets via de officiële clubkanalen melding van de komst van Nigel Pearson, die werkloos was nadat hij in februari werd ontslagen door OH Leuven. Pearson tekent een contract tot het einde van het seizoen bij de Premier League-hekkensluiter, dat verlengd kan worden als de samenwerking goed verloopt.

De 56-jarige Pearson keert zodoende terug in Engeland, nadat hij eerder al hoofdtrainer was van Southampton, Leicester City, Hull City en Derby County. Eerder in zijn loopbaan was hij tevens interim-trainer van Newcastle United en West Bromwich Albion. Op Vicarage Road zal hij worden bijgestaan door Craig Shakespeare, met wie hij samenwerkte bij Leicester City, Hull City en West Bromwich. In 2015 was Shakespeare korte tijd zijn opvolger bij Leicester City, nadat Pearson was vertrokken.

Volgens the Guardian ontkennen bronnen rond Watford dat de clubleiding ook Javi Gracia benaderde om de nieuwe trainer te worden. Hij werd drie maanden geleden nog ontslagen en werd in verband gebracht met een verrassende rentree, maar daar zal dus geen sprake van zijn. Watford wilde graag een trainer halen die ervaring heeft met degradatievoetbal. Pearson behoedde Leicester City in het seizoen 2014/15 van degradatie, waarna de club een jaar later kampioen werd.

Watford heeft slechts acht punten na veertien duels en staat zeven punten onder de rode streep. Sinds het vertrek van Gianfranco Zola in december 2013 had Watford liefst negen managers, inclusief tweemaal Sánchez Flores. Gracia stond 21 maanden voor de selectie en daarna was hij de eerste trainer sinds Zola die meer dan een volledig seizoen op de bank van Watford zat. Overigens zit Pearson zaterdag nog niet op de bank tijdens het competitieduel met Crystal Palace van zaterdag: de honneurs worden dan nog waargenomen door interim-manager Hayden Mullins.