Afspraak tussen Ajax en Van de Beek uit zomer 2019 ‘staat nog steeds’

Ajax en Real Madrid zijn volgens Valentijn Driessen in feite al akkoord overeen transfer van Donny van de Beek. Het is volgens de chef voetbal van De Telegraaf een 'kwestie van tijd' voordat er witte rook komt vanuit het Santiago Bernabéu. In de nacht van donderdag op vrijdag schreef de krant al dat Real Madrid bereid is om 55 miljoen euro te betalen voor Van de Beek, en volgens Driessen is dat bedrag afgelopen zomer al overeengekomen tussen de clubs.

Onlangs informeerde Tottenham Hotspur naar Van de Beek, maar de verliezend Champions League-finalist van het afgelopen seizoen kreeg nul op het rekest. "Tottenham wil hem 'dolgraag', maar daar viel niet meer over te praten. Er werd aangegeven dat hij heeft gekozen voor Real Madrid", zegt Driessen via het programma Kick-Off van De Telegraaf. "Het is een kwestie van tijd voordat dat bekendgemaakt gaat worden."

De Telegraaf: Van de Beek weigert Tottenham en kan naar Real Madrid

Driessen roept in herinnering dat Van de Beek 'aanvankelijk' afgelopen zomer naar Madrid zou verkassen. Uiteindelijk zag Real Madrid af van zijn komst, mede omdat de voorkeur van trainer Zinédine Zidane uitging naar Paul Pogba en de Ajacied 'niet langer wilde wachten'. "Hij zal het seizoen nu afmaken bij Ajax, maar het ligt voor de hand dat hij zich komende zomer gaat melden bij Real Madrid", verzekert Driessen.

Volgens de journalist is er een afspraak gemaakt tussen Ajax en Van de Beek over het bedrag waarvoor hij mag vertrekken. 'Vorig jaar werd al gezegd dat hij tussen de vijftig en zestig miljoen moest kosten. Dat was toen verschrikkelijk veel geld, want eigenlijk liet hij zich voor het eerst internationaal gelden. Dat bedrag staat in feite en Real Madrid is akkoord met die 55 miljoen. Dan kun je nu niet ineens zeggen: we trekken dat terug, je moet er 30 miljoen extra bij betalen. Zo werkt dat niet."