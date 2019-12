‘Meest getalenteerde speler’ van Man City krijgt advies om te vertrekken

Josep Guardiola noemde Phil Foden 'de meest getalenteerde speler' die hij ooit van dichtbij meemaakte, maar dat blijkt niet uit het aantal speelminuten dat de middenvelder krijgt bij Manchester City. Slechts tweemaal stond Foden dit seizoen negentig minuten op het veld, en beide keren betrof het een EFL Cup-wedstrijd. Volgens Shaun Wright-Phillips doet Foden er goed aan om een vertrek uit Manchester te overwegen.

In totaal kwam de negentienjarige jeugdexponent dit seizoen tot dertien officiële optredens. Zo deed hij mee in de laatste vier officiële wedstrijden van zijn club, maar telkens mocht hij pas in de tweede helft invallen. Als er geen verbetering komt in zijn situatie, lijkt Foden deelname aan het EK te kunnen vergeten. Hij debuteerde nog niet voor de nationale ploeg van Engeland, maar heeft zijn vizier volgens de Britse pers wel gericht op het toernooi in de zomer van 2020.

Wright-Phillips, voormalig buitenspeler van onder meer Manchester City en Chelsea, stelt dat Foden komende zomer voor 'een belangrijk besluit' staat. "Voor iedere voetballer komt een moment waarop je erkent dat je meer speeltijd zou moeten hebben", zegt hij tegen Sportingbet. "Als Foden met regelmaat wedstrijden zou spelen, komt hij kwalitatief niet tekort voor de Engelse ploeg. Maar een gebrek aan speeltijd brengt het gevaar met zich mee dat zijn carrière gaat stagneren."

"Natuurlijk leert hij bij Manchester City van geweldige voetballers", voegt de voormalig Engels international daaraan toe. "Hij heeft zich in de ploeg geknokt en heeft de kansen aangegrepen die hij heeft gekregen. Maar hij bevindt zich op een punt in zijn carrière waarop hij een stap moet zetten en met regelmaat moet spelen." Wright-Phillips trekt de vergelijking met Jadon Sancho, die Manchester City in 2017 inruilde voor Borussia Dortmund. "Die hoort nu bij de beste buitenspelers ter wereld."

Begin oktober werd Guardiola nog gevraagd naar de situatie van Foden. De oefenmeester zei niet te weten of zijn pupil gelukkig is. "Ik heb niet met hem gesproken. Ik hoop het”, benadrukte Guardiola destijds. “Ik kijk niet naar leeftijd. Als een speler zich aandient, dan dient hij zich aan. En als dat niet het geval is, dan niet. Iedereen weet wat mijn mening over Phil Foden is. Hij zal dit seizoen en de komende seizoenen veel spelen.”