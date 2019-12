Ousmane Dembélé in gesprek met Engelse topclubs

West Ham United wil Ugurcan Cakir in januari overnemen van Trabzonspor. De doelman staat daarnaast ook op het lijstje van Liverpool. (Aksam)

Niet alleen Tottenham Hotspur heeft het gemunt op Ben Godfrey. Ook Arsenal gaat in januari proberen de verdediger los te weken bij Norwich City. (Football Insider)