Ibrahimovic wist het meteen: ‘Ik opende de envelop en las: fuck you’

Zlatan Ibrahimovic heeft veel Europese topclubs achter zijn naam staan, mede door het werk van Mino Raiola. De zaakwaarnemer is al sinds de tijd van de Zweed bij Ajax de belangenbehartiger van de markante spits. In gesprek met GQ vertelt Ibrahimovic dat de relatie tussen hem en Raiola op een bijzondere manier tot stand kwam.

"Ik zat bij Ajax en ik was op zoek naar een zaakwaarnemer. Een vriend van mij, Maxwell, vertelde me dat hij wel een persoon wist. Een beetje maffia, maar erg goed. Ik zei dat ik wel met hem wilde praten en vroeg aan Maxwell of hij door wilde geven waar de twee elkaar zouden ontmoeten", vertelt Ibrahimovic, die een duidelijk antwoord terugkreeg.

"De volgende dag keert Maxwell terug met een envelop. Ik open het en las het bericht van Raiola: Fuck you. Ga maar meer scoren, dan kan ik je aan iedereen verkopen. Hij dwong me zo om meer doelpunten te maken. Ik wist meteen dat hij voor mij gemaakt was", aldus Ibrahimovic, die tijdens het interview ook aangeeft ooit graag filmregisseur Quentin Tarantino te willen ontmoeten.

"Ik heb een passie voor film, net als ik een passie heb voor voetbal. Ik wil hem graag ontmoeten, luisteren naar de verhalen die hij te vertellen heeft. We zien allemaal dat hij veel passie heeft. Hij is een beetje gek. Hij houdt van wat hij doet en wil het doorgeven aan zijn publiek. Een beetje zoals Muhammad Ali (oud-bokser, red.), een andere legende voor mij."

"Ik hield van hem, omdat hij de dingen deed zoals hij het wilde. Hij had zijn eigen kijk op de wereld en hij heeft het voor elkaar gekregen", zegt Ibrahimovic, die zijn betoog over de genialiteit van Tarantino op een kenmerkende manier afsluit. "Tarantino is de geschiedenis van de cinema zoals Zlatan de geschiedenis van het voetbal is."