De Telegraaf rekent Ajax rijk met verwachte drukte op transfermarkt

De verkoop van Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Kasper Dolberg leverde Ajax afgelopen zomer ruim 180 miljoen euro op en De Telegraaf verwacht dat de club dat bedrag medio 2020 opnieuw kan halen of zelfs overtreffen. De krant noemt Donny van de Beek, David Neres, Hakim Ziyech, André Onana, Nicolás Tagliafico, Daley Blind en Joël Veltman als kandidaten om de deur van de Johan Cruijff ArenA na dit seizoen achter zich dicht te trekken.

De krant schat de marktwaarde van Van de Beek op 55 miljoen euro. De Oranje-international lijkt Ajax komende zomer in te ruilen voor Real Madrid. Directeur voetbalzaken Marc Overmars heeft aan het management van Van de Beek laten weten dat hij een bedrag van tussen de vijftig en zestig miljoen euro wenst te ontvangen bij zijn transfer. “Met de beoogde transfersom van 55 miljoen euro is Overmars derhalve dik tevreden. Sommige fans vinden het bedrag te laag, maar de Ajax-leiding heeft al eerder aangegeven mee te denken met spelers, zodat de deur in de toekomst altijd openstaat voor een terugkeer”, zo klinkt het.

Transfermarkt schat de marktwaarde van Neres op 45 miljoen euro, maar De Telegraaf denkt dat Ajax vijftig miljoen euro kan overhouden aan de verkoop van de Braziliaans international. Eerder dit jaar kon hij voor dat bedrag al naar Guangzhou Evergrande, maar de Amsterdammers hielden een overstap tegen. De krant noemt Chelsea als mogelijke nieuwe werkgever van Neres. “Nu de Londenaren na het opheffen van de transferban weer mogen investeren, kan Neres in beeld komen. Die staat echter op de radar van veel meer Europese topclubs, die wel behoorlijk in de buidel zullen moeten tasten.”

Ook Ziyech is mogelijk bezig aan zijn laatste seizoen in het shirt van Ajax, al verlaat hij Amsterdam niet zomaar voor het buitenland. Met een salaris dat in de buurt komt van vijf miljoen euro per jaar is hij de absolute grootverdiener in de Eredivisie. Bij zijn laatste contractverlenging slaagde Overmars erin om een clausule weg te strepen waarmee Ziyech voor dertig miljoen euro weg mocht. Desondanks verwacht het dagblad dat Ajax niet de hoofdprijs zal vragen. De krant schat de marktwaarde van Ziyech op ongeveer veertig miljoen euro en dat bedrag is hij ook volgens Transfermarkt waard.

Onana kon afgelopen zomer al weg, maar hij koos voor nog een jaar bij Ajax. Zijn naam komt inmiddels voor op de lijstjes van de grootste clubs ter wereld, waaronder PSG, Manchester United en Manchester City. Met een geschatte marktwaarde van veertig miljoen euro kan ook de Kameroens international de Amsterdamse schatkist behoorlijk aanvullen. Dat geldt ook voor Tagliafico, wiens waarde door de krant geschat wordt op 35 miljoen euro. Hij zou er bij clubs uit de Premier League en LaLiga goed op staan, terwijl hij deze week door Argentijnse media nog gelinkt werd aan Borussia Dortmund.

Een eventueel vertrek van Blind is niet ondenkbaar. Hij heeft met de club afgesproken dat een mooi buitenlands avontuur bedspreekbaar moet zijn. De Oranje-international viert in maart zijn dertigste verjaardag en zou nog een transfer kunnen maken. Zijn waarde wordt geschat op ongeveer 25 miljoen euro. Dat is een stuk hoger dan de waarde van Joël Veltman, die afgelopen zomer al weg wilde. Een transfer naar Brighton & Hove Albion leek zo goed als zeker, maar Ajax liet hem niet gaan. Bij de verkoop van Veltman kan Ajax volgens de krant op ongeveer vijf miljoen euro rekenen.