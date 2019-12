Rick Karsdorp ondergaat operatie en is langdurig uit de roulatie

Rick Karsdorp komt de rest van dit jaar niet meer in actie bij Feyenoord, zo meldt de club vrijdagmiddag via de officiële kanalen. De vleugelverdediger heeft een scheurtje in zijn lies is vandaag in het Erasmus MC geopereerd. 'De verwachting is dat hij op z'n vroegst in februari weer inzetbaar is voor Feyenoord', zo geeft de club aan.

Feyenoord spreekt zelf van een 'kleine medische ingreep'. 'De operatie was noodzakelijk om hem af te helpen van een blessure die hem al lange tijd parten speelt. De rechtsback gaf de afgelopen weken herhaaldelijk aan last te blijven houden van liesklachten', zo geeft de club aan. Karsdorp zal dus minimaal zes weken niet in actie komen voor Feyenoord.

Naast Karsdorp zijn ook Kenneth Vermeer, Sven van Beek, Justin Bijlow, Edgar Ié en Liam Kelly nog altijd niet inzetbaar. "We hebben een uitstekende medische staf, dus daar kan het niet aan liggen", reageert trainer Dick Advocaat vrijdag op de persconferentie, geciteerd door RTV Rijnmond. "Ik geloof niet dat er hier andere dingen gebeuren dan bij andere clubs. Vanaf het begin hebben ze dubbele wedstrijden moeten spelen en dat is voor sommige spelers soms te veel."

Het is niet de eerste keer dat Kardorp wordt geconfronteerd met een langdurige absentie. De 24-jarige back was tijdens zijn periode bij AS Roma ook al maandenlang uit de roulatie met blessureleed. Uiteindelijk kwam Karsdorp in twee jaar tijd tot slechts vijftien duels voor de Italiaanse topclub. Roma heeft de vleugelverdediger dit seizoen uitgeleend aan Feyenoord.