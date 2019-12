Ziyech start zoektocht naar Yassine en doet vurige oproep op Instagram

Hakim Ziyech wil graag in contact komen met Yassine, de elfjarige fan die tijdens het duel tussen Lille OSC en Ajax in de Champions League het veld inrende om de middenvelder te ontmoeten. Ziyech dacht dat hij zijn shirt na afloop van de wedstrijd had meegegeven aan de vader van Yassine, maar dit bleek niet te kloppen.

Deze week werd het shirt te koop aangeboden op eBay, waardoor velen op social media de pijlen hadden gericht op Yassine en zijn vader. De jonge fan gaf later echter aan dat hij het shirt nooit had gekregen, daar Ziyech het shirt aan een onbekende man had gegeven. De Marokkaans international hoopt nu alsnog zijn jonge fan blij te maken.

Ziyech schrijft in het Engels dat hij snel hoopt op contact. "Attentie, volgers en wie dan ook die dit bericht ziet! Ik probeer in contact te komen met (de ouders van) het kind dat naar me toe kwam rennen tijdens Lille - Ajax! Stuur dit bericht alsjeblieft door naar hen, omdat ik het shirt heb gegeven aan een man die claimde zijn vader te zijn."

"Blijkbaar is hij niet de vader en heeft hij het shirt ook niet aan hem gegeven. Stuur me een persoonlijk bericht met een Instagram- of Facebookaccount van iemand van de familie. Mensen die me er proberen in te luizen zoals de man hierboven, zullen worden geblokkeerd", aldus Ziyech, die dinsdag met Ajax tegen Valencia de groepsfase van de Champions League gaat afsluiten.