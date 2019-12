Van Bommel: ‘Intern weten we het, af en toe botst en knalt dat’

PSV verkeert in een crisis, zo erkent Mark van Bommel vrijdag op de persconferentie. De Eindhovenaren begonnen goed aan het seizoen, maar zijn de laatste weken door de slechte resultaten flink gezakt op de ranglijst. De trainer van de huidige nummer drie van de Eredivisie erkent dat hij en PSV onder druk staan in aanloop naar het thuisduel met Fortuna Sittard.

PSV heeft in de laatste zes competitiewedstrijden vijf punten gehaald, terwijl men in de Europa League is uitgeschakeld. Het laatste resultaat, een 1-1 gelijkspel tegen FC Emmen, kwam hard aan bij Van Bommel, zo geeft hij aan op het perspraatje. "Achteraf moet je concluderen dat een gelijkspel tegen FC Emmen gewoon heel erg slecht is", aldus de coach via de officiële clubkanalen.

"Je hoeft je echt geen zorgen te maken dat ik niet weet in welke situatie we momenteel zitten", vervolgt Van Bommel, die naar verluidt achter de schermen weleens een verschil van inzicht heeft met de top van PSV. "Naar buiten toe is het rustig, maar intern weten we echt wel wat er aan de hand is. Maar ook daar moet je rustig zijn. Af en toe botst en knalt dat, maar dat hoeft niet iedereen te weten."

Van Bommel weet dat er tegen Fortuna drie punten gewenst zijn. "Ik weet dondersgoed dat wij moeten winnen. Hoe je dit omdraait is geen handleiding voor, dat is het moeilijke van topsport. Het enige dat telt is winnen. Ik denk dat wij morgen gaan winnen", aldus Van Bommel, die aangeeft dat Sam Lammers, Yanick van Osch en Jorrit Hendrix vanwege blessureleed niet van de partij zijn.