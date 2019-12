‘Oosting gooit het roer om bij Vitesse en verkiest bankzitter boven Honda’

Joseph Oosting gooit het roer als interim-trainer van Vitesse om. De opvolger van de opgestapte Leonid Slutky kiest voor een compleet andere tactiek en dat gaat ten koste van de basisplaats van Keisuke Honda, zo weet de Gelderlander te melden in aanloop naar de wedstrijd tegen Feyenoord. Oosting stapt af van een verdedigende tactiek en kiest voor de aanval.

Onder Slutsky speelde Vitesse behoudend. De ochtendkrant omschrijft het als ‘Wolga-catenaccio’, een speelwijze die de supporters onder Oosting niet terug zullen zien in GelreDome. Onder de interim-coach wordt gekozen voor de Hollandse School, waarbij pressing, doordekken en compacte linies centraal staan. Met oog op de dynamiek op het middenveld krijgt Navarone Foor weer een kans. Hij verdringt Honda uit de basis. Het is een opmerkelijke keuze, daar Foor onder Slutsky amper aan spelen toekwam. Dit seizoen kwam hij nog niet verder dan elf speelminuten in de Eredivisie. Slutsky koos de laatste wedstrijden voor de onlangs aangetrokken Honda, maar hij moet zondagmiddag genoegen nemen met een plek op de bank.

Volgens het regionale dagblad vindt Oosting een middenveld bestaande uit Honda en Riechedly Bazoer allesbehalve ideaal. Hij acht Vitesse met die twee spelers samen statisch en kwetsbaar. Met name in de omschakeling bij balverlies zou dat het geval zijn volgens Oosting. Bazoer krijgt voorlopig de voorkeur boven Honda. De Japanner mist wedstrijdritme en moet nog verder opgetraind worden. Dat wil niet zeggen dat Bazoer zeker is van zijn basisplaats. Mocht hij zijn plek bij de eerste elf in de 4-3-3-formatie van Oosting willen behouden, dan moet hij meer brengen, zo klinkt het.