Eerlijk antwoord van Wijnaldum valt volledig verkeerd in Brazilië

Georginio Wijnaldum heeft zich niet populair gemaakt in Brazilië. De middenvelder speelt met Liverpool vanaf medio december in Qatar het WK voor clubteams, een mondiaal toernooi waar clubs uit diverse continenten aan meedoen. Ook Flamengo doet mee aan het toernooi, maar Wijnaldum gaf eerlijk toe dat hij geen enkele speler van de Braziliaanse club kon opnoemen.

De kans bestaat dat Liverpool en Flamengo het in de finale van het WK tegen elkaar op gaan nemen. De Oranje-international moest echter toegeven dat hij nog niet bekend is met de selectie van de legendarische club uit Brazilië. "Nee, niet echt. Ik weet nog wel dat ik in 2014 in het stadion trainde met Oranje en ik weet dat Ronaldinho daar speelde", aldus de middenvelder tegenover ESPN.

Wijnaldum admits he doesn’t have a clue about Flamengo! pic.twitter.com/0pHig2KLgb — The Anfield Talk (@TheAnfieldTalk) December 6, 2019

"Of ik een speler ken van Flamengo? Hmmm, niet echt, maar dat zal in een week tijd veranderen. Naast mijn werk als voetballer ben ik niet echt bezig met voetbal. Ik geniet van het leven. Ik weet niet veel over andere competities, zelfs niet van de Nederlandse competitie. Zodra we daarheen gaan, zullen we ons voorbereiden op de tegenstanders en ze analyseren."

Het eerlijke antwoord van Wijnaldum levert veel woedende reacties op van fans uit Brazilië. Vooral supporters van Flamengo laten op social media weten de woorden van Wijnaldum niet op prijs te stellen. Fans van de club uit Rio de Janeiro wijzen onder anderen op de aanwezigheid van Filipe Luis, Rafinha, Diego en Gabriel Barbosa, die allen een verleden hebben in Europa.

O Wijnaldum tá de sacanagem falar que não conhece ninguém do Flamengo. Rafinha, Filipe Luís, Diego e Diego Alves tem mais história na Europa do que ele no futebol! — Rafael Nunes (@RafaelNunesM) December 5, 2019

Quem tá assistindo ESPN? Wijnaldum; não conheço o Flamengo! Kkkkkkkk o maior do mundo — Jorge Reus (@Jorginhoreus) December 5, 2019