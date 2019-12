Chelsea mag transfermarkt weer op na opheffen transferverbod

Chelsea is met succes in beroep gegaan bij het internationaal sporttribunaal CAS tegen het transferverbod. Vrijdagochtend is bekend geworden dat de transferban is opgeheven en the Blues in januari weer nieuwe spelers mogen aantrekken. Zodoende blijft het verbod op het kopen van spelers beperkt gebleven tot slechts een transferperiode. Manager Frank Lampard kondigde eerder dit seizoen al aan dat hij diverse spelers wil aantrekken als het transferverbod zou worden opgeheven.

Chelsea werd door wereldvoetbalbond FIFA gestraft vanwege het overtreden van de regels op het gebied van contracteren van spelers onder de achttien jaar. Daarbij zou de Engelse topclub in totaal 150 keer de fout in zijn gegaan. De FIFA besloot Chelsea te straffen met het verbod op aantrekken van nieuwe spelers in de zomer van 2019 en de winterse transferperiode van 2020. De club tekende eerder al bezwaar aan, maar de wereldvoetbalbond hield voet bij stuk. Daarop zocht de nummer het hogerop en ging het in beroep bij het CAS. Het aantekenen van bezwaar leverde succes op, zo bleek vrijdag.

In november bracht de FIFA het dossier van de zaak rondom Chelsea naar buiten, waaruit bleek in welke mate de club in de fout was gegaan. De bond maakte melding van 150 overtredingen, waarbij 69 jeugdspelers betrokken waren. 27 keer werd het FIFA-reglement rechtstreeks overtreden. In de andere gevallen ging het om overtredingen van administratieve aard. De zaak begon door foto’s van Bertrand Traoré. Hij zou in 2013 al een contract hebben getekend bij de club, terwjil hij in januari 2014 pas geregistreerd stond. In een ander geval speelde een jeugdspeler tussen september 2013 en februari 2016 75 wedstrijden, zonder dag hij geregestreerd stond. Al die tijd werd hij bij de club gehouden als proefspeler.

Door het transferverbod bleef het grootste deel van de Chelsea-selectie afgelopen zomer intact. Eden Hazard werd verkocht aan Real Madrid, terwijl Christian Pulisic welkom werd geheten. De Amerikaan kwam over van Borussia Dortmund en zijn deal was al voor ingang van het transferbod afgerond. Door het uitblijven van aankopen kregen meerdere jeugdspelers de kans van Lampard. Onder meer spelers als Fikayo Tomori, Reece James, Mason Mount en Tammy Abraham hebben als Chelsea-exponenten geprofiteerd van het transferverbod.