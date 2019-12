Slutsky wil niet week na vertrek bij Vitesse al aan nieuwe klus beginnen

Leonid Slutsky wordt niet de nieuwe trainer van AEK Athene, zo weet zijn zaakwaarnemer Christian Emile vrijdag te melden. Het kamp-Slutsky heeft weliswaar gepraat met de clubleiding van de Griekse topclub, maar dat heeft niet tot een akkoord geleid. Slutsky zit zonder club nadat hij vorige week opstapte bij Vitesse. Dit gebeurde na de smadelijke 3-2 nederlaag tegen sc Heerenveen, de vijfde verliesbeurt op rij.

"Ja, het is zeker waar dat AEK geïnteresseerd was in Leonid", laat Emile weten in een reactie aan het Russische medium Championat. "Natuurlijk hebben we aandachtig geluisterd naar hun voorstel, omdat dit een grote club is in Griekenland. Maar Leonid is net pas vertrokken bij Vitesse. Hij moet goed nadenken over de volgende stap in zijn trainerscarrière."

Het Algemeen Dagblad bracht Slutsky donderdag in verband met de trainersfunctie bij AEK, waar de huidige trainer Nikos Kostenoglou vanwege de tegenvallende resultaten onder druk staat. AEK staat momenteel vijfde in de Griekse competitie, met tien punten achterstand op koploper Olympiacos. Bronnen uit Griekenland en Rusland bevestigden de interesse, maar Slutsky ziet dus af van een snelle terugkeer in de trainerswereld.

Slutsky loodste Vitesse afgelopen seizoen naar de finale van de play-offs om Europees voetbal. Het Europese ticket ging echter naar FC Utrecht. De start van deze jaargang was voortvarend, maar na vijf opeenvolgende nederlagen besloot de Russische coach om Vitesse te verlaten. Slutsky was eerder in zijn trainersloopbaan bondscoach van Rusland en trainde onder meer CSKA Moskou en Hull City.