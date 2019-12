‘Of Ziyech moet het zelf niet willen, maar dat zal toch niet’

Mohamed Rayhi kijkt met veel bewondering naar de verrichtingen van Hakim Ziyech. Volgens de vleugelaanvaller van Sparta Rotterdam is de spelmaker van Ajax enorm gegroeid als speler, waardoor het tijd is voor de stap naar een Europese topcompetitie. Rayhi is daarnaast van mening dat Ziyech symbool staat voor de nieuwe mentaliteit van veel Marokkaanse spelers, met rendement in plaats van mooie acties maken.

Rayhi ziet Ziyech vooral in de Champions League excelleren. "Hoe hij in het belang van een elftal heeft leren spelen, dat is ongekend", vertelt de ex-jeugdspeler van PSV in een interview met Voetbal International. "Ik vind het onbegrijpelijk dat hij nog niet bij een buitenlandse club zit. Of hij moet het zelf niet willen, maar dat zal toch niet. Als ik technisch directeur van een grote buitenlandse club was, had ik hem allang opgehaald."

Onana: 'Nominatie was al een beloning op zich'

De aanvaller van Sparta kijkt niet vaak naar wedstrijden op televisie, maar voor Ziyech in het miljardenbal maakt hij graag een uitzondering. "Maar dan kijk ik naar Hakim Ziyech, niet naar een wedstrijd", benadrukt Rayhi. "Nederland en Marokko kijk ik wel. Maar ik ben niet echt een liefhebber wat voetbal kijken betreft. Mensen vinden dat raar, maar ik ben er nu eenmaal geen fan van."

Volgens de 25-jarige Rayhi is een interlandloopbaan bij het Nederlands elftal geen optie, ondanks zijn verleden bij Jong Oranje en Oranje Onder-20. "Als je bij Sparta speelt, moet je wel realistisch zijn en niet aan het Nederlands elftal denken. Ik ben al ietsje ouder, hè. Kijk naar Ragnar Ache, die nu bij Jong Duitsland zit. Appie Harroui bij Jong Oranje. Die gasten zijn een stuk jonger." Een switch naar Marokko is mogelijk, daar Rayhi nooit een definitieve keuze heeft gemaakt. "Als je het goed doet, kan het altijd. De wonderen zijn de wereld nog niet uit."