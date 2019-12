Nienhuis van Sparta naar baan in de gevangenis: ‘Ik heb zeker geen spijt'

Leonard Nienhuis keepte op profniveau voor SC Veendam, SC Cambuur en Sparta Rotterdam. Na afloop van vorig seizoen zette de doelman een punt achter zijn actieve loopbaan. Een nieuw avontuur kwam namelijk niet voorbij voor de pas 28-jarige doelman, voor wie ook een proefperiode bij NEC op niets uitliep. Nienhuis begeeft zich sinds een halfjaar in een heel andere wereld, want hij werkt tegenwoordig als bewaarder in een gevangenis.

Nienhuis kwam afgelopen seizoen bij Sparta al nauwelijks aan spelen toe. "De juiste club kwam daarna gewoon niet voorbij", legt de voormalige sluitpost aan de NOS uit waarom hij niet langer profvoetballer is. "Ik ben misschien vroeg gestopt, maar als ik zie hoe het leven nu is, heb ik zeker geen spijt." Nienhuis, opgeleid door FC Groningen, speelde bijna honderd wedstrijden in de Eredivisie.

De geboren Groninger geniet met volle teugen van het 'normale leven'. "Ik ben vrijer, kan dingen doen met mijn gezin, ik geniet", aldus Nienhuis, die sommige aspecten van zijn vorige leven als beroepsvoetballer soms nog mist. "Je doet het toch maar met z'n allen. De voetbalhumor, samen in de kleedkamer, alles eromheen. Maar dat is geweest, het was tijd voor wat anders."

Nienhuis legt uit waarom hij tegenwoordig als gevangenisbewaarder door het leven gaat. "Toen het einde van mijn voetbalcarrière naderde, ben ik gaan denken. Wat wil ik hierna? Ik besloot een opleiding te volgen tot beveiliger. Ik hield er al snel een baan aan over." In plaats van doelen bewaakt Nienhuis heden ten dage dus gevangenen. "Zo kan je het wel zien, ja. Grappig, het is de eerste keer dat ik er zelf zo over nadenk, maar die houd ik in m'n achterhoofd."