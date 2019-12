Urby Emanuelson in dubio: ‘Je wil het eigenlijk van je af laten glijden’

Racisme is al lange tijd een groot probleem in de Serie A, waar de laatste jaren veel incidenten waren. Recent werden Romelu Lukaku en Mario Balotelli racistisch bejegend vanaf de tribunes. Donderdag stond ‘Black Friday’ in koeienletters op de voorpagina van Corriere dello Sport, met links een foto van Lukaku en rechts één van Chris Smalling (AS Roma). Het zorgde wéér voor een enorme ophef in Italië en dat is nog zacht uitgedrukt. In onderstaande video praten Urby Emanuelson en David Endt over racisme.