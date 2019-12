De Telegraaf: AZ neemt na 23 jaar afscheid van clubicoon

Barry van Galen en AZ hebben per 1 december afscheid van elkaar genomen, zo meldt De Telegraaf vrijdag. De club uit Alkmaar heeft zelf nog geen mededelingen hierover gedaan. Het 49-jarige clubicoon was na zijn actieve carrière als scout verbonden aan AZ.

Van Galen, een aanvallende middenvelder in zijn actieve loopbaan, was in totaal 23 jaar achtereen bij AZ in dienst. Voor de oud-voetballer werd in 2006 samen met Michael Buskermolen een afscheidswedstrijd georganiseerd in De Alkmaarderhout. Het was tevens het afscheid van het oude stadion van de Noord-Hollanders.

Van Galen, die met 34 jaar en 227 dagen nog altijd de oudste debutant als veldspeler in het Nederlands elftal is, kreeg in het nieuwe stadion zijn eigen bar. Over het waarom van zijn vertrek is nog niets bekend en ook is niet duidelijk wat hij nu gaat doen.