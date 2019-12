AS: Barcelona bereikt akkoord over tijdelijke transfer naar Madrid

Carles Aleñá verlaat Barcelona op zeer korte termijn voor een verhuurperiode bij Getafe, zo weet AS vrijdag te melden. Beide clubs zouden inmiddels een akkoord hebben bereikt. Ángel Torres, de president van de club uit de provincie Madrid, liet eerder deze week al optekenen in Spaanse media dat de eerste contacten met Barcelona waren gelegd, al was de speler in kwestie nog niet op de hoogte gesteld van de belangstelling. Aleñá komt vanwege de hevige concurrentie in het Camp Nou dit seizoen nauwelijks aan spelen toe.

Cadena COPE wist onlangs al te melden dat Aleñá openstaat voor een tijdelijke verhuizing richting Getafe, om zo vaker aan spelen toe te komen. Het product van de Barcelona-opleiding heeft echter nog niet gesproken met trainer José Bordalas over zijn rol bij de Spaanse subtopper. Marca op zijn beurt kwam nog niet zolang geleden met het bericht dat Aleñá over belangstelling niets heeft te klagen. Meerdere clubs willen de middenvelder in januari overnemen.

Celta de Vigo is naar verluidt de belangrijkste rivaal van Getafe in de strijd om Aleñá. Daarnaast wordt de reservespeler van Barcelona ook in verband gebracht met Real Betis en Granada. Buiten LaLiga is er serieuze belangstelling van Tottenham Hotspur en AC Milan. Aleñá is overigens niet de enige speler die Barcelona tussentijds mag verlaten. De Spaanse kampioen luistert ook naar aanbiedingen voor bankzitters Ivan Rakitic en Moussa Wague.

Aleñá brak afgelopen seizoen door bij Barcelona en kwam uiteindelijk tot 27 optredens in de hoofdmacht. Deze jaargang is echter alles anders, mede door de komst van Frenkie de Jong. De 21-jarige middenvelder werd na het openingsduel met Athletic Club niet meer gebruikt door trainer Ernesto Valverde. Aleñá heeft naast De Jong ook te maken met Sergio Busquets, Arturo Vidal en Arthur Melo op het middenveld van Barcelona. Tevens is er de concurrentie van generatiegenoot Riqui Puig, door de Catalaanse grootmacht hoog aangeschreven.