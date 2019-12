Koster: ‘In de kleedkamer gingen Suárez en Luque nog even door’

Onder leiding van Adrie Koster is Willem II uitgegroeid tot een subtopper in de Eredivisie. De Tilburgers staan op een vierde plaats en speelden een paar maanden geleden ook al de bekerfinale tegen Ajax. Vrijdagavond gaat Willem II op bezoek in Amsterdam, waar Koster en assistent Gery Vink in het verleden eveneens werkzaam waren.

Koster werkte bij Ajax als beloftencoach en zeven maanden als interim-hoofdtrainer tijdens het seizoen 2007/08. Hij leerde er Vink kennen, die twaalf jaar jeugdtrainer bij de club uit Amsterdam was. Het was geen makkelijke voetbaljaargang. “Het borrelde al intern, later verscheen een vernietigend rapport. Maar als je bij Ajax het eerste mag trainen, dan doe je dat”, zegt Koster in gesprek met de Volkskrant.

Koster en Vink leerden met de meest uiteenlopende types om te gaan. Zo wisselde hij in de rust van de Klassieker tegen Feyenoord zowel Luis Suárez als Albert Luque. “De een gaf de ander een schop onder de kont in de middencirkel, in de kleedkamer gingen ze nog even door”, memoreert de trainer van de Tilburgers. “Ja, dan moeten ze blijven zitten, dan ben je teveel met jezelf bezig.”

Koster genoot van zijn periode bij Ajax. “Men zei dat het er kil en koud was. Totaal niet het geval. Juist heel warm, alles top geregeld, er was waardering.” Vink was op zijn beurt een van de weinige jeugdcoaches die de befaamde Cruijff-revolutie overleefde. “Geweldige tijd ondanks alle onrust. Je werkt daar met zoveel kwaliteit. Ja, wat grotere ego’s, maar de meesten hadden ook een ongelooflijke drive.”