De Telegraaf: Van de Beek weigert Tottenham en kan naar Real Madrid

Een droomtransfer naar Real Madrid lonkt voor Donny van de Beek, zo meldt De Telegraaf in de nacht van donderdag op vrijdag. De Koninklijke is volgens de krant bereid om 55 miljoen euro te betalen voor de middenvelder van Ajax, die zelf ook oren heeft naar een overstap naar het Santiago Bernabéu. Onlangs zou hij interesse van Tottenham Hotspur hebben afgewimpeld en de Premier League-club laten weten dat zijn voorkeur uitgaat naar Real Madrid.

In Madrid zou al een meerjarig contract klaarliggen voor Van de Beek, die deze week op een gedeelde 28ste plek eindigde in de Ballon d'Or-verkiezing. Zijn zaakwaarnemers Guido Albers en Sjaak Swart willen nog niet reageren op een mogelijke transfer naar Real Madrid. Van de Beek zelf wil zich focussen op de komende reeks aan belangrijke wedstrijden van Ajax. Vrijdagavond komt hij met zijn ploeg in actie tegen Willem II, waarna Ajax zich dinsdag via Valencia hoopt te kwalificeren voor de knock-outfase van de Champions League. Op zondag 15 december wacht nog de competitietopper tegen AZ.

Volgens de krant is het logisch als de transfer na dit seizoen plaatsvindt, en dus niet in januari al. De berichtgeving van De Telegraaf sluit aan op het bericht van Marca van woensdag: de krant claimde dat Van de Beek 'de favoriet' is van de clubleiding om het middenveld te komen versterken. De Spaanse sportkrant meldde zelfs dat het strikken van Van de Beek binnen een paar uur moet lukken als men besluit vol te gaan voor de Oranje-international. Zijn contract in Amsterdam loopt nog door tot medio 2022.

Afgelopen zomer werd Real naast Van de Beek ook in verband gebracht met Christian Eriksen en Paul Pogba. Laatstgenoemde geldt volgens de geruchten nog altijd als favoriet van trainer Zinédine Zidane. De trainer vindt zelfs dat de clubleiding hem de komst van Pogba verschuldigd is, daar Zidane in maart het roer overnam bij Real na aandringen van de club. Zidane ziet Pogba nog altijd als 'het ontbrekende puzzelstukje'. De leiding van Real twijfelt echter of Pogba wel zou passen binnen de selectie en ziet dus liever Van de Beek komen.