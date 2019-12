Grote onvrede bij supporters: Arsenal breidt dramatische reeks uit

Fredrik Ljungberg blijft wachten op zijn eerste overwinning als interim-trainer van Arsenal. Donderdagavond leden de Londenaren een verrassende thuisnederlaag tegen Brighton & Hove Albion: 1-2. Het was de eerste zege ooit voor Brighton in een uitduel met de zes grootste clubs van Engeland. Met name in de eerste helft kwam Arsenal zwak voor de dag; bij rust leidden de bezoekers terecht met 0-1. In het tweede bedrijf trok de thuisploeg de stand recht en leek een zege binnen handbereik, maar het was Brighton dat het duel in zijn voordeel besliste. De zegeloze reeks van Arsenal in officiële duels duurt inmiddels al negen wedstrijden, de langste reeks sinds 1977. De club blijft tiende staan in de Premier League.

Het optreden van Arsenal leidde tot grote onvrede bij de supporters, die hun ploeg trakteerden op boegeroep. Een aantal fans vertrok al voortijdig, ondanks de kleine achterstand. Het werd dus geen mooi thuisdebuut voor Ljungberg, die drie wijzigingen doorvoerde in zijn tweede wedstrijd als interim-trainer van Arsenal. Héctor Bellerín was weer inzetbaar na een hamstringblessure en nam de plek rechts achterin over van Calum Chambers. Sokratis Papastathopoulos kreeg achterin de voorkeur boven Shkodran Mustafi, die zelfs niet eens tot de wedstrijdselectie behoorde. Mustafi had tegen Norwich City (2-2) nog een basisplek en was 'gewoon' fit, maar werd door Ljungberg buiten de selectie gehouden voor het duel met Brighton. Lucas Torreira loste Mattéo Guendouzi tot slot af op het middenveld. Bij Brighton, dat de voorgaande drie competitieduels verloor, begon Davy Pröpper vanaf de aftrap.

Arsenal slaagde er geenszins in om Brighton de wil op te leggen in het eigen Emirates Stadium. Naarmate de eerste helft vorderde, kwam Brighton steeds beter in het eigen spel en ging het zelfs domineren in Londen. Over de gehele eerste helft hadden de bezoekers 52 procent aan balbezit. Achterin kwam men zelden in de problemen en Brighton verzorgde enkele dreigende momenten, zoals een inzet van Neal Maupay die voorlangs ging, een afstandsschot van de aanvaller dat werd gepareerd door Bernd Leno en een poging van Pröpper; ook daar had Leno een antwoord op. Dat the Seagulls op voorsprong kwamen, mocht dan ook geen verrassing heten.

Na 36 minuten ontfermde Pascal Gross zich over een corner en via een kopbal van Dan Burn kwam de bal terecht bij Aaron Connolly. David Luiz probeerde hem de bal te ontfutselen, maar kon niet voorkomen dat het leer voor de voeten van Adam Webster kwam. Die vond al vallend de linkerhoek: 0-1. Het doelpunt leek Arsenal wakker te schudden, want al gauw kregen the Gunners een uitgelezen kans op de gelijkmaker. Pierre-Emerick Aubameyang stuurde Burn het bos in aan de rechterflank en leverde en afgemeten voorzet op Joe Willock, die doelman Mathew Ryan dwong zijn lage kopbal met de voet te keren. Verder kwam Arsenal voor rust echter niet en dus zocht de thuisploeg onder luid boegeroep de kleedkamer op na 45 minuten.

Het eerste bedrijf bood weinig houvast, maar toch slaagde Arsenal er kort na de onderbreking in om langszij te komen. Na een corner van Mesut Özil knikte Alexandre Lacazette de bal richting de tweede paal. Daar gingen Sead Kolasinac en Pröpper voor de bal, maar geen van beiden kon de baan van de kopbal veranderen en zodoende vond Lacazette de verre hoek: 1-1. Arsenal dacht niet veel later op voorsprong te komen, maar een treffer van David Luiz werd afgekeurd. De verdediger stond duidelijk buitenspel, alvorens hij een vrije trap van Özil richting doel verlengde. Juist in een fase waarin Arsenal beter voor de dag kwam, was het Brighton dat toesloeg. Aaron Mooy stoomde tien minuten voor tijd op aan de linkerkant van het veld en bracht de bal voor in het zestienmetergebied. Het leer was een prooi voor Maupay, die met een kopbal in de verre hoek scoorde: 1-2.

Sheffield United - Newcastle United 0-2

Na een kwartier nam Newcastle United, waar Jetro Willems de hele wedstrijd meespeelde, de leiding via Allan Saint-Maximin. De Franse middenvelder kopte uit een voorzet vanaf de rechterkant feilloos in de hoek: 0-1. Daarna was het eenrichtingsverkeer richting het Newcastle-doel, maar telkens bleek doelman Martin Dubravka een sta-in-de-weg voor Sheffield. In de zeventigste minuut beslisten the Magpies de wedstrijd op een opmerkelijke manier. De grensrechter stak zijn vlag omhoog toen Andy Carroll een hoge bal door kopte, waarna de Sheffield-verdediging in de veronderstelling was dat de scheidsrechter zou affluiten. Dat gebeurde echter niet, waarna Newcastle-middenvelder Jonjo Shelvey er met de bal vandoor ging en voor 0-2 tekende. Tot overmaat van ramp voor Sheffield constateerde de VAR dat Carroll inderdaad net geen buitenspel stond, waardoor het doelpunt werd goedgekeurd.