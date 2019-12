AS: Uitgefloten Bale krijgt gegarandeerde basisplaats na virale video

Het huwelijk tussen Real Madrid en Gareth Bale staat op knappen, maar volgens AS doet trainer Zinédine Zidane tegen Barcelona gegarandeerd een beroep op de aanvaller. De oefenmeester moet Eden Hazard, die tegen Paris Saint-Germain (2-2) een enkelblessure opliep, missen in El Clásico op woensdag 18 december en heeft Bale daarom een plek in de basiself toegezegd.

Bale kampt zelf met een lichte hamstringblessure en zal daarom de duels met Espanyol en Club Brugge laten schieten. De Welshman heeft van Zidane te horen gekregen dat hij zich volledig op de kraker tegen Barcelona moet richten. 'Bale benadert de wedstrijd tegen Barça nu alsof het een EK-kwalificatiewedstrijd is met Wales', zo schrijft AS. Bale ligt de laatste weken onder vuur bij Real, zeker nadat hij een provocerende foto de wereld instuurde waarop hij poseerde met een vlag van Wales met de tekst 'Wales, golf, Madrid, in die volgorde'.

De supporters van Real Madrid lieten hun onvrede de afgelopen tijd blijken door Bale steevast uit te fluiten in het eigen Santiago Bernabéu. In een filmpje dat onlangs de wereld overging is te zien dat Bale moet lachen als hij de fluitconcerten hoort. "Ik laat het gewoon van me afglijden. Op een bepaalde manier, met alle respect, is het Santiago Bernabéu ook de beste plek om uitgefloten te worden als je niet presteert. Dat begrijp ik ook wel. Ik moet nu gewoon hard blijven werken en aan het publiek laten zien wat ik kan", zei Bale tegenover BT Sport.

Er gaan al tijden geruchten over een vertrek van Bale uit Madrid, maar volgens diens zaakwaarnemer Jonathan Barnett is het niet uitgesloten dat zijn cliënt het seizoen afmaakt in de Spaanse hoofdstad. "Hij is niet superblij, maar hij heeft nooit gevraagd om een vertrek", aldus Barnett tegenover de BBC. "Er is geen enkele garantie dat hij weggaat in januari. Als de juiste kans voorbijkomt, en het iets is dat hij ziet zitten, moeten we daarover praten met de president van Real Madrid. Dan bekijken we de stand van zaken."