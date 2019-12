Directrice van Chelsea heeft contact over grote binnenlandse transfer

Chelsea is nog altijd geïnteresseerd in Wilfried Zaha, zo verzekert The Independent donderdagavond. Volgens de krant heeft de club via tussenpersonen gesproken over de mogelijkheid om de aanvaller van Crystal Palace komende zomer naar Stamford Bridge te halen. Marina Granovskaia, directrice van Chelsea en de rechterhand van eigenaar Roman Abramovich, zou contact hebben gehad met spelersmakelaar Federico Pastorello.

Ondanks de komst van Christian Pulisic in de zomer, en de contractverlenging van Callum Hudson-Odoi in september, ziet Chelsea de komst van een extra vleugelaanvaller wel zitten. The Blues volgen de verrichten van Zaha al langer op de voet, al werd hij tijdens de zomerse transferperiode nadrukkelijker gelinkt aan Arsenal en Everton. De clubs zouden biedingen van respectievelijk 45 en ruim 60 miljoen euro hebben uitgebracht. Voorzitter Steve Parish van Crystal Palace wenste echter niet mee te werken aan een transfer.

Frank Lampard: 'Duidelijk te zien dat we minder zijn als Tammy Abraham afwezig is'

De ex-speler van Manchester United tekende een jaar geleden een vijfjarig contract bij Crystal Palace, met een weeksalaris van circa 145.000 euro. Daardoor kan de nummer zeven van de Premier League de hoofdprijs vragen voor Zaha. Er is geen noodzaak om de zeventienvoudig Ivoriaans international van de hand te doen. Evenwel zou Zaha zelf nadrukkelijk azen op een transfer. Hij wisselde na de transferzomer van zaakwaarnemer en wil dolgraag in de Champions League spelen, zo verzekert The Independent. Chelsea staat momenteel vierde in de Premier League en zou zich met die positie kwalificeren voor het miljardenbal.

Eerder deze week werd trainer Roy Hodgson van Crystal Palace nog gevraagd naar de mogelijkheid dat de 27-jarige Zaha in de winter vertrekt. "We zijn blij om hem hier te hebben en ik reken erop dat hij blijft", zei hij toen. "Afgelopen zomer heeft de club minstens één bod ontvangen, dat niet goed genoeg werd bevonden om te accepteren. Helaas voor hem, mocht hij het zo zien, moest hij zijn contract met de club respecteren." Dit seizoen kwam Zaha in vijftien competitieduels in actie voor Crystal Palace. Daarin scoorde hij tweemaal en bereidde hij twee doelpunten voor.