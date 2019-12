Andros Townsend verloor gigantisch bedrag op één avond in hotelkamer

Andros Townsend heeft donderdag een boekje opengedaan over zijn gokverslaving. De buitenspeler van Crystal Palace werd in 2013 een maand geschorst door de Engelse voetbalbond (FA), nadat duidelijk werd dat hij weddenschappen plaatste op wedstrijden van andere clubs. Townsend heeft professionele hulp gekregen en heeft zijn verslaving inmiddels overwonnen. De dertienvoudig international van Engeland hoopt met zijn verhaal andere gokverslaafden een helpende hand te kunnen bieden.

In een artikel voor The Players’ Tribune doet Townsend zijn gokverslaving uit de doeken, onder de kop: This Is Not a Golden Boy Story. "Ik drink niet. Ik zit niet aan de drugs. Volgens mij ben ik in mijn hele leven nog nooit in een nachtclub geweest. En toch ben ik erin geslaagd om op één avond 46.000 pond te verliezen met één tik op mijn telefoonscherm", schrijft de 28-jarige aanvaller. "Ik hoefde er niet eens mijn kamer voor uit. Ik ben waarschijnlijk de enige persoon ooit die 46.000 pond kwijtraakte terwijl hij op een woensdagavond op bed lag in Blackpool. This Is Not a Golden Boy Story. Laat dat duidelijk zijn. Je hebt niet op een sprookjesverhaal geklikt. Sorry."

"Ik praat niet graag over mezelf, en dit verhaal is niet gericht aan de hele buitenwereld. Het is gericht aan de mensen die ook hun moeilijkheden hebben gekend. Zij die onbegrepen of depressief zijn, en in het bijzonder zij die hebben geworsteld met een verslaving", voegt hij eraan toe. Townsend was slechts tien jaar, toen zijn halfbroer Kurtis overleed bij een auto-ongeluk. De pijn van die gebeurtenis draagt de aanvaller nog altijd met zich mee, zo schrijft hij. Het begin van zijn profloopbaan was turbulent. Na een mislukte verhuurperiode bij Ipswich Town, zijn vierde uitstapje op huurbasis, keerde hij terug op White Hart Lane, om in januari 2011 te debuteren voor Tottenham Hotspur. Hij luisterde zijn vuurdoop tegen Charlton Athletic in de FA Cup op met een doelpunt en werd verkozen tot man van de wedstrijd. Een week later werd hij echter weer verhuurd, ditmaal aan Watford.

Het zou zeker niet zijn laatste verhuurperiode zijn. "Ik werd nog vijf keer verhuurd, voordat ik terugkeerde bij Tottenham. Ik denk dat de problemen toen echt zijn begonnen", schrijft hij. "Ik weet nog precies waar ik was toen ik mijn eerste weddenschap deed. Ik verveelde me in een willekeurig hotel, de avond voor een wedstrijd, en ik zag op tv een reclamespotje voor een app die een gratis weddenschap aanbood. Ik downloadde de app en plaatste een weddenschap om de tijd te doden. Binnen een paar maanden liep het volledig uit de hand. Ik bleef maar verliezen. Ik probeerde mezelf uit het dal te trekken. Maar in een oogwenk was ik verslaafd geraakt."

De verloren weddenschap van 46.000 pond was daags voor een wedstrijd tussen zijn toenmalige club Birmingham City en Blackpool, in het seizoen 2011/12, in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Premier League. "Ik lag in bed en probeerde mijn rust te pakken. Het was de belangrijkste wedstrijd van het seizoen en ik kon niet in slaap vallen. Ik bleef maar op mijn telefoon kijken en plaatste steeds meer weddenschappen. Uiteindelijk verloor ik 46.000 pond met één wedstrijd." Hij ging door, totdat hij berispt werd door de FA. "Ik heb professionele hulp gekregen voor mijn verslaving. En dat heeft niet alleen mijn carrière gered, maar heeft mij waarschijnlijk ook als mens gered."