Gemeente schept duidelijkheid over AZ - Ajax in AFAS Stadion

AZ mag op 15 december tegen Ajax in eigen stadion spelen. Het was eerst onduidelijk of de gemeente toestemming zou verlenen, maar nu lijkt de kogel door de kerk. "Maar vooralsnog wel zonder publiek", zegt een woordvoerder van de gemeente Alkmaar, geciteerd door het Algemeen Dagblad. Volgende week beslist de gemeente of er fans welkom zijn in het AFAS Stadion en hoeveel.

AZ wil het duel alleen mét publiek spelen. De KNVB en de gemeente delen deze wens. "In principe staan we toe dat wedstrijd in het stadion van AZ wordt gespeeld. Dat kan zonder publiek, al is dat ook onze wens niet", aldus de woordvoerder. "Volgende week beslissen we of het stadion gedeeltelijk of volledig beschikbaar is voor publiek." Het stadion kon de afgelopen tijd niet gebruikt worden, omdat begin augustus een deel van het dak instortte.

Mocht het plan toch niet doorgaan, dan is het wat de KNVB betreft een optie om de wedstrijd in het nieuwe jaar af te werken. "Het zoeken van een beschikbare datum is dan wel maatwerk", aldus Jan Bluyssen, hoofd competitiezaken van de KNVB, eerder tegenover De Telegraaf. Voor Bluyssen is het ook een optie om de wedstrijd om te wisselen, waarbij de wedstrijd eerst in Amsterdam wordt afgewerkt en later in het seizoen in Alkmaar.