‘Als ik mezelf niet kan inhouden tegen Ajax, dan alvast sorry daarvoor’

Ajax ontvangt vrijdagavond het Willem II van Ché Nunnely. De twintigjarige aanvaller maakte afgelopen zomer de overtap van Ajax naar de Tilburgers en maakt tot op heden een sterke indruk onder trainer Adrie Koster. De aanvaller is in zijn laatste drie wedstrijden goed voor drie doelpunten en evenzoveel assists voor de huidige nummer vier van de Eredivisie.

"Je stelt natuurlijk doelen voor jezelf op. Voorafgaand aan het seizoen wilde ik vooral basisspeler worden en laten zien wie ik ben. Ik wil het liefst in de dubbele cijfers terechtkomen, maar het is niet zo dat als ik op acht goals eindig het seizoen dan mislukt is. Belangrijk zijn voor het team is de hoofdzaak", vertelt Nunnely in gesprek met Ajax Showtime.

De aanvaller verwacht dat zijn ploeg het heel zwaar gaat krijgen in de Johan Cruijff ArenA. "Misschien heeft Ajax een slechte dag en hebben wij een goede dag. Wij gaan in ieder geval voor het hoogst haalbare", zegt de jongeling, die voor het eerst in een volle ArenA zal spelen. Nunnely stelt dat dit geen andere spanning met zich meebrengt. "Mijn droom is altijd al om in de ArenA te spelen. Nu ga ik in de ArenA tégen Ajax spelen, dat is wel even wat anders, maar toch."

Nunnely weet nog niet of hij gaat juichen als hij scoort tegen Ajax. "Ik ga echt niet zo hard juichen als tegen PSV!. Ik heb mijn hele leven bij Ajax gespeeld, de club is altijd goed voor mij geweest. Ik wil gewoon respect tonen naar Ajax. Respectloos is een groot woord, maar uitbundig juichen zou ik niet erg respectvol vinden van mijzelf. Als ik een wereldgoal maak en ik kan mezelf niet inhouden, dan alvast sorry daarvoor."