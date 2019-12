Nations League 2020/21: Oranje wacht mogelijk opnieuw loodzware poule

Het eerste Nations League-seizoen is officieel nog niet ten einde, terwijl het volgende zich al aandient. In maart vindt in Amsterdam de loting plaats voor de jaargang 2020/21 en nu al is duidelijk dat het Nederlands elftal zich opnieuw kan opmaken voor een loodzware poule.

De eerste editie van de Nations League bleek een waar succes. De UEFA maakte met de komst van het toernooi een einde aan nutteloze oefenwedstrijden. Landen konden promoveren en degraderen, terwijl de vier poulewinnaars (Nederland, Portugal, Engeland en Zwitserland) met elkaar om de eindzege van het toernooi streden. Aan de eindzege was ook nog eens een financiële bonus gekoppeld, terwijl landen die zich via de reguliere EK-kwalificatie niet hadden geplaatst voor het Europese eindtoernooi zich via de play-offs van de Nations League alsnog konden kwalificeren.

In een poule met Duitsland en Frankrijk werd Nederland de verrassende groepswinnaar. Onder bondscoach Ronald Koeman viel er na een aantal magere jaren eindelijk weer wat te vieren. In de halve finale werd Engeland na een verlenging verslagen. In de finale bleek Portugal met 1-0 te sterk door een doelpunt van Gonçalo Guedes. Ondanks de verloren finale keek de KNVB met een goed gevoel terug op de eerste editie van de Nations League. Het aanzien van Oranje was weer opgepoetst, terwijl de bond een bonus van negen miljoen euro overhield aan de zilveren plak.

Een ander bijkomend voordeel van de Nations League is dat landen van hetzelfde kaliber tegen elkaar spelen. Dat is ook in het komende seizoen weer het geval. De UEFA heeft de 55 deelnemende landen voor komend jaar onderverdeeld in vier verschillende divisies: A, B, C en D. Samen met de andere vijftien sterkste voetballanden is Nederland ingedeeld in Divisie A. Alle divisies worden onderverdeeld in poules van vier landen, die in een hele competitie tegen elkaar in actie komen. Alleen in Divisie D, bestaande uit zeven landen, zal een poule van drie landen bestaan.

De Nations League kent in het nieuwe seizoen een iets andere opzet dan de eerste editie. De divisies A, B en C zijn uitgebreid van twaalf naar zestien landen. Oranje speelt hierdoor zes wedstrijden in plaats van vier. De uitbreiding van de divisies heeft positieve gevolgen voor verschillende landen, die door deze verandering niet degraderen naar een lagere divisie. Duitsland eindigde bijvoorbeeld als derde en laatste in de poule met Nederland en Frankrijk. Doordat er meer ruimte is gecreëerd in de divisie, is Duitsland in de nieuwe jaargang toch terug te vinden in Divisie A. Zodoende is het mogelijk dat Nederland in de groepsfase opnieuw aan Die Mannschaft wordt gekoppeld.

“De verandering aan het format is het gevolg van een proces waarin overleg is gepleegd met alle 55 voetbalbonden van de UEFA. Zij hebben de wens uitgesproken om het aantal vriendschappelijke interlands verder te reduceren”, verklaart de Europese voetbalbond. “Bovendien verloopt het op deze manier op een meer sportieve wijze, daar de laatste speelronde op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip gespeeld wordt. Het aantal competitieve wedstrijden in de groepsfase wordt uitgbreid van 138 naar 162, waardoor ook de commerciële waarde van de competitie verhoogd wordt.”

Door de potindeling, die gebaseerd is op de resultaten van het vorige Nations League-seizoen, is het mogelijk dat Oranje net als vorig jaar in een poule met Frankrijk en Duitsland terechtkomt. Portugal, Engeland en Zwitserland worden in ieder geval ontlopen. Ook is de kans aanwezig dat het Nederlands elftal gekoppeld wordt aan Oekraïne, de tegenstander in de groepsfase van het aankomende EK.

Potindeling Divisie A

Pot 1 Pot 2 Pot 3 Pot 4 Portugal België Bosnië & Herzegovina Kroatië Nederland Frankrijk Oekraïne Polen Engeland Spanje Denemarken Duitsland Zwitserland Italië Zweden IJsland

Potindeling Divisie B

Pot 1 Pot 2 Pot 3 Pot 4 Rusland Schotland Slowakije Bulgarije Oostenrijk Noorwegen Turkije Israël Wales Servië Ierland Hongarije Tsjechië Finland Noord-Ierland Roemenië

Potindeling Divisie C

Pot 1 Pot 2 Pot 3 Pot 4 Griekenland Noord-Macedonië Estland Armenië Albanië Kosovo Slovenië Azerbeidzjan Montenegro Wit-Rusland Litouwen Kazachstan Georgië Cyprus Luxemburg Moldavië

Potindeling Divisie D

Pot 1 Pot 2 Gibraltar Andorra Faeröer Malta Letland San Marino Liechtenstein

Kalender Nations League 2020/21

Loting groepsfase: 3 maart, Amsterdam

Speelronde 1: 3 t/m 5 september 2020

Speelronde 2: 6 t/m 8 september 2020

Speelronde 3: 8 t/m 10 oktober 2020

Speelronde 4: 11 t/m 13 oktober 2020

Speelronde 5: 12 t/m 14 oktober 2020

Speelronde 6: 15 t/m 17 oktober 2020

Final Four: 2 t/m 6 juni 2021

Nations League als vangnet voor WK-kwalificatie?

De UEFA is voornemens om de Nations League te betrekken bij de kwalificatie voor het WK van 2022 in Qatar. Daarbij wordt gedacht als eenzelfde soort constructie richting het EK van 2020. Via de play-offs van de Nations League zijn 4 van de in totaal 24 toegangsbewijzen voor EURO 2020 te verdienen. De UEFA laat middels een statement weten dat de Nations League mogelijk als vangnet zal dienen woor het WK. De plannen moeten nog goedgekeurd worden door de wereldvoetbalbond FIFA.

De Europese voetbalbond laat aan Reuters weten dat 55 landen uit Europa zullen strijden om 13 toegangsbewijzen voor het WK in Qatar. Deze landen zullen onderverdeeld worden in tien groepen. De tien groepswinnaars plaatsen zich direct voor het WK, terwijl de nummers twee gaan deelnemen aan de play-offs, samen met nog twee teams vanuit de Nations League. De twaalf landen worden verdeeld in drie routes, waarbij de vier teams via de halve finale en finale een ticket voor het mondiale eindtoernooi kunnen verdienen. Bij de kwalificatie voor het WK van 2018 waren er negen groepen, waarbij de winnaar zich direct plaatste voor het toernooi en de acht beste nummers twee de play-offs in gingen.