Onana genoot van onderonsje met bekende van Barcelona bij gala

André Onana staat open voor een terugkeer bij Barcelona. De doelman heeft het momenteel uitstekend naar zijn zin bij Ajax, maar sluit een hereniging met de Catalaanse grootmacht in de toekomst niet uit. In gesprek met Cadena Cope zegt Onana dat hij een goede tijd heeft gehad bij de huidige koploper van LaLiga.

Cadena Cope meldt dat voorzitter Josep Maria Bartomeu de doelman nog even aantikte tijdens het Ballon d'Or-gala maandagavond. 'Eens zien wanneer je weer terugkeert naar Barcelona', zou de preses hebben gezegd. "Leuk om weer een keer met hem te praten", reageert Onana. "Barcelona is mijn thuis, maar we zullen zien wat er aan het einde van het seizoen gebeurt."

Onana: 'Nominatie was al een beloning op zich.

"Ik zal de deur nooit helemaal sluiten voor Barcelona", vervolgt de sluitpost, die ook in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain, Manchester United en Tottenham Hotspur. Ajax moest afgelopen zomer afscheid nemen van Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. Onana erkent dat het duo gemist wordt, maar gunt de Oranje-internationals het beste.

"Ik ben erg blij voor De Ligt. Ik ben ook blij dat ik zijn ontwikkeling van dichtbij heb mogen meemaken. Hij ziet er gelukkig uit bij Juventus en ik hoop dat hij veel prijzen gaat winnen", aldus Onana, die ook lovend is over De Jong. "Hij is een geweldige speler, hij laat dat wedstrijd na wedstrijd zien bij Barcelona. Daar kunnen jullie nog lang van genieten."