‘Ajax en PSV grijpen definitief mis met deal van minimaal tien miljoen’

PSV en Ajax grijpen naast Strahinja Pavlovic, zo verzekert het Servische Mozzart Sport donderdag. De twee Nederlandse topclubs hebben het voorzien op de achttienjarige verdediger van Partizan Belgrado, maar naar verluidt gaat de stopper niet naar de Eredivisie verkassen. Volgens Mozzart Sport is het talent hard op weg naar AS Monaco.

Volgens de laatste berichten heeft Monaco al een deal van tien miljoen euro plus bonussen afgesproken met Partizan. Pavlovic zou deze januari al de overstap naar de Monegasken maken. Oleg Petrov, vice-president van de club uit de Ligue 1, wilde eerder in gesprek met RMC Sport weinig kwijt over de belangstelling in de jongeling.

Transferstrijd om Strahinja Pavlovic gaat veel verder dan Ajax en PSV

Lees hier ons eerdere verhaal over Strahinja Pavlovic. Lees artikel

"Ik zal hier nu geen uitspraken over doen. Maar ja, hij is een speler die zich ontwikkelt, die ervaring opdoet en die in de gaten wordt gehouden door veel clubs. Monaco hoort ook bij die clubs", aldus de sportbestuurder. Naast PSV en Ajax werden ook onder meer Olympique Marseille, Lazio en Celtic in verband gebracht met Pavlovic.

Mozzart Sport meldt nu dat Monaco de jongeling heeft ingelijfd. Naar verluidt krijgt Partizan twee miljoen euro als Pavlovic in 2020 25 wedstrijden heeft gespeeld voor Monaco. Als de club zich tussen nu en 2024 kwalificeert voor de Champions League, krijgt Partizan nog eens een miljoen euro. Daarnaast zou de Servische club een doorverkooppercentage van tien procent hebben bedongen.