‘Frenkie heeft met zijn komst de grootste impact sinds Ronaldinho’

Barcelona won aan het begin van dit jaar de strijd om de handtekening van Frenkie de Jong. Afgelopen zomer maakte de Oranje-international de overstap van Ajax naar het Camp Nou en de aankoop van maximaal 86 miljoen euro is niet meer weg te denken uit de basis van zijn nieuwe club. Ignasi Olivia is clubwatcher van Barcelona voor Goal en volgt de verrichtingen van De Jong op de voet. De Spaanse verslaggever is bijzonder positief over de eerste maanden van de Nederlander in Catalonië, zo laat hij weten in gesprek met Voetbalzone.

Door Yanick Vos

De Spaanse kranten raken niet uitgeschreven over De Jong. Ook na de wedstrijd tegen Atlético Madrid (0-1 winst) was de Oranje-international onderwerp van gesprek. Lionel Messi maakte het verschil en kreeg alle lof, maar ook de Nederlander maakte een uitstekende indruk. “Zijn capaciteit om het speelveld te monopoliseren en zowel defensief als offensief een bijdrage te leveren, is ongekend. Hij heeft zo ontzettend veel talent dat je je afvraagt waar zijn grenzen liggen. Hij is de beste aankoop van Barcelona van het decennium en we zitten nog niet eens op een derde van het seizoen”, zo schreef AS.

De Jong miste nog geen enkel duel dit seizoen. In alle veertien competitiewedstrijden kwam hij in actie, waarvan dertien als basisspeler. In de Champions League maakte de middenvelder in alle vijf de groepswedstrijden de negentig minuten vol. De Spaanse kranten zijn tot dusver louter positief over De Jong, die vrijwel na iedere wedstrijd bewierrookt wordt door Mundo Deportivo, Marca, AS en Sport. Is het niet allemaal wat overdreven? “Absoluut niet”, aldus Olivia. “Zijn houding, zowel binnen als buiten de lijnen, is geweldig. Hij is een unieke middenvelder. Hij heeft Ivan Rakitic naar de bank verdreven en daar kijkt niemand meer van op.”

De 22-jarige middenvelder had het in zijn eerste weken bij Barcelona moeilijk. Hij was zoekende naar zijn rol, maar lijkt zich inmiddels helemaal thuis te voelen in de ploeg van Valverde. “Hij praat veel met Busquets en wil van hem leren”, weet Olivia, die onder de indruk is van de manier waarop De Jong zichzelf presenteert. “Hij is leergierig en ligt ’s avonds in bed met een iPad om beelden te bestuderen en te leren van zijn fouten. Buiten het veld is hij zo’n beetje de enige speler uit de selectie die langs alle fans gaat. Hij neemt de tijd voor foto’s en handtekeningen. Hij werkt overal aan mee. Dat zijn we niet gewend, want doorgaans zijn de spelers hier enorm op zichzelf. Behalve een goede voetballer is De Jong een fantastisch persoon, dat vinden de mensen mooi. En hij is Nederlands, dat is positief in Barcelona.”

De Jong, de nummer elf bij de meest recente uitverkiezing van de Ballon d’Or, heeft bij Barcelona een andere rol dan hij gewend was bij Ajax. Waar hij zich bij Ajax veel bemoeide met de opbouw, staat hij bij zijn huidige club wat hoger opgesteld. Olivia is positief, maar denkt dat het nog beter kan. “Hij krijgt iedere wedstrijd meer zelfvertrouwen. Hij probeert zich zo goed mogelijk aan te passen aan de speelstijl, zoals Valverde graag ziet. Daar ligt een beetje het probleem, al kan hij daar niets aan doen. Barcelona speelt zonder idee en dat gaat ten koste van De Jong, want hij is een echte teamspeler. We mogen blij zijn dat hij er is, want zonder hem zou Barcelona er veel slechter voor staan.”

In zijn beginperiode posteerde Valverde De Jong links op het middenveld en het was duidelijk dat hij zich daar niet op zijn plek voelde. Hoewel Ajax en Barcelona spelen vanuit vrijwel dezelfde filosofie, is de manier van spelen anders. De Jong gaf in interviews zelf al aan dat hij daar aan moest wennen en dat zag ook de trainer, die hem uitprobeerde op verschillende posities. “Hij heeft alle rollen op het middenveld intussen ingevuld. Ik dacht in eerste instantie dat hij links op het middenveld terecht zou komen. Maar hij doet het beter aan de rechterkant, dicht bij Messi”, reageert Olivia. Hij ziet dat De Jong een goede klik heeft met de Argentijn. “Tijdens wedstrijden zie je De Jong constant naar Messi kijken. Tegen Leganés controleerde hij een onmogelijke bal en bediende Messi meteen, al wist hij niet te scoren. Beiden beginnen elkaar steeds beter te begrijpen.”

Behalve een klik met Messi heeft De Jong een goede band met nog twee andere basisklanten van Barcelona. “Degenen waar hij veel contact mee heeft zijn Busquets en Arthur. Busquets is de bewaker van de Barcelona-stijl en De Jong zal zijn erfgenaam worden, zoals Busquets dat werd na het vertrek van Xavi en Iniesta”, aldus Olivia. “Als hij samenspeelt met Arthur gebeurt er vaak iets opmerkelijks. De drie aanvallers van Barcelona wisselen veel van positie. Dat zijn we van ze gewend, maar op het middenveld is iedereen aan hun positie gebonden. Alleen niet als Arthur en De Jong samenspelen. Waarom ze dat doen? Misschien omdat ze allebei creatief zijn, dit hebben afgesproken en Messi graag ballen willen leveren. Deze positiewisselingen zijn we niet gewend, dat gebeurde zelfds niet toen Xavi en Iniesta samenspeelden.”

Frenkie de Jong: 'Degene die mij het meest geholpen heeft is Sergio Busquets

De transfersom van minimaal 75 miljoen euro lijkt Barcelona goed te hebben besteed. “Ik denk dat Barcelona meer heeft betaald dan wat hij destijds waard was. De clubleiding van Barcelona staat er niet bekend om dat ze goed kunnen onderhandelen, maar Ajax heeft het goed gedaan. Volgens Transfermarkt ligt zijn waarde nu op 85 miljoen euro en daar kan ik me wel in vinden. Maar zelfs als De Jong 120 miljoen euro had gekost, dan was het achteraf gezien een goedkope speler geweest. De Jong is van wereldklasse en niemand twijfelt aan zijn kwaliteiten. Samen met Messi is hij een van de weinige redenen waardoor de fans van Barcelona kunnen lachen. Hij groeit iedere wedstrijd, maar nog niet explosief en dat komt doordat het team belabberd speelt.”

“Hij is een unieke speler. Samen met Ter Stegen, Piqué en Messi is hij de enige speler die zeker is van een vaste basissplaats. Er wordt veel geroteerd, maar De Jong blijft staan. Dit geeft aan hoe belangrijk hij is voor het team. Hij is een fundamenteel onderdeel van de ploeg”, aldus Olivia, die De Jong ziet als een speler met veel kwaliteiten. “Hij is technisch en beweeglijk zoals Zidane en Iniesta, beschikt over de controle van spelers als Pirlo en Xavi, de elegantie van Bergkamp en je ziet ook een vleugje Cruijff terug. Zijn komst heeft de grootste impact sinds Ronaldinho”, zo besluit Olivia zijn lofzang. Zaterdagavond komt De Jong opnieuw in actie. In het Camp Nou komt Real Mallorca op bezoek.