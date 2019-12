FC Dordrecht op rand van afgrond; financiële hulp gemeente noodzakelijk

De problemen bij FC Dordrecht beperken zich niet alleen tot het sportieve gedeelte. De hekkensluiter in de Keuken Kampioen Divisie verkeert volgens De Telegraaf in grote financiële nood. De gemeente Dordrecht moet garant staan voor een grondige renovatie van sportpark Krommedijk van ruim zeventien miljoen euro, anders komt betaald voetbal voor de Schapenkoppen serieus in gevaar.

Het college heeft woensdag een haalbaarheidsonderzoek naar de gemeenteraad van Dordrecht gestuurd. Blijft de renovatie uit, dan kan ook de amateurtak op termijn niet meer terecht in het Riwal Hoogwerkers Stadion. "Hiermee wordt het einde voor betaald voetbal voor de gemeente Dordrecht een realistisch scenario", zo luidt de conclusie van The Stadium Consultancy, dat het onderzoek in opdracht van Dordrecht en de gemeente heeft uitgevoerd. Het college meldde in november al dat een garantstelling voor het stadionplan geen optie is. Een bedrag van 2,5 miljoen euro voor de infrastructuur en verhuizing amateurtak is wél het overwegen waard.

Eerder plannen voor een nieuw stadion werden de laatste jaren al snel van tafel geveegd, hoofdzakelijk vanwege het feit dat de ruimtes onder de tribunes niet op commerciële wijze mogen worden ingevuld. Met enkele maatschappelijke initiatieven, zoals op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg, is het volgens De Telegraaf voor Dordrecht wél mogelijk om een realistisch stadionplan op te stellen.

Het haalbaarheidsonderzoek maakt echter duidelijk dat Dordrecht en de maatschappelijke instellingen geen budget hebben voor de bouw van een nieuw onderkomen. Een garantstelling van de gemeente is dus van cruciaal belang, wat volgens The Stadium Consultancy geen grote verrassing is. "Recente grootschalige sportprojecten in Nederland zijn nagenoeg allemaal gerealiseerd met financiële steun van de gemeente of de landelijke overheid."

