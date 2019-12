Mario Been denkt mee met Feyenoord en wijst twee transfertargets aan

Bryan Linssen vertrekt na dit seizoen transfervrij bij Vitesse en volgens Mario Been zou de aanvaller een ideale versterking zijn voor Feyenoord. De oud-trainer van de Rotterdamse club is daarnaast van mening dat Jeremain Lens prima zou passen bij Feyenoord. De voormalige aanvaller komt bij Besiktas niet vaak aan spelen toe en volgens Been kan hij zijn loopbaan in De Kuip weer nieuw leven inblazen.

"Je weet hoe hij (Linssen, red.) over Feyenoord denkt. Er zijn een aantal interviews geweest waarin hij dat al heeft laten blijken", zegt Been in Voetbalpraat van FOX Sports. "Feit is dat hij niet wil verlengen en Feyenoord op die positie wel iemand kan gebruiken. Eén en één is twee: dan zeg je gewoon dat het een geweldige ploeg is om voor te gaan spelen." Been denkt dat Linssen veel effectiever is dan Sam Larsson. "Linssen is zeker een potentiële speler voor Feyenoord."

Been hoopt dat Lens volgende maand al in Rotterdam-Zuid te bewonderen is. "Ik vind Jeremain echt een uitstekende speler", deelt de analist complimenten uit aan de ervaren vleugelaanvaller in Turkse dienst. "Hij kan rechtsbuiten én linksbuiten spelen, maar ook als spits kan hij zeker uit de voeten. Dat heeft hij bij mij bij NEC (in het seizoen 2007/08, red.) gedaan. Als hij zijn lichaam erin zet...Hij is sterk en heel erg snel."

"Ik denk dat hij voor Feyenoord een absolute meerwaarde is", vervolgt Been zijn lofzang op Lens. "En Dick (Advocaat, red.) heeft natuurlijk bij Fenerbahçe met hem gewerkt." Been weet niet of Lens open staat voor een avontuur bij Feyenoord. "Ik ben niet zijn zaakwaarnemer." Lens beschikt bij Besiktas over een contract tot medio 2022, waardoor de Rotterdammers met een transfersom over de brug moeten komen.