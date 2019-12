Valencia-fans ontdekken dure fout: gekochte Ajax-tickets zijn voor Ziggo Dome

Verschillende supporters van Valencia hebben verkeerde kaartjes bemachtigd voor de Champions League-wedstrijd tegen Ajax op 10 december, zo weet Cadena COPE donderdag te melden. De betreffende fans dachten via een website voor 22 euro een wedstrijdkaartje te hebben gekocht, maar de toegangsbewijzen zijn voor de Viewing Party van het duel in de Ziggo Dome.

Bovengenoemd Spaans medium sprak over de kwestie met Victor Zárate, een van de Valencia-fans die abusievelijk een kaartje voor de Viewing Party aanschafte op internet. "Ik vond 22 euro voor een kaartje al vrij goedkoop. De betreffende kaartjes bleken echter voor het gebouw naast de Johan Cruijff ArenA te zijn. Daar plaatsten ze tijdens de wedstrijd een gigantisch scherm."

?? Las entradas por 22€ con trampa para el Ajax - Valencia ?? Varios aficionados han sido 'estafados', entre ellos @VictorZarate_ ??? "Me pareció algo raro. Las entradas son para un estadio anexo donde ponen una pantalla gigante" https://t.co/7CbL1QqmcI — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 5, 2019

Zárate legt uit hoe hij te werk is gegaan bij het aanschaffen van kaartjes voor de kraker tegen Ajax. "Ik kocht de kaartjes al in september en de website was alleen in het Nederlands te lezen. Inmiddels hebben ze dat aangepast. Twee dagen geleden zag ik pas dat het kaartjes waren voor een ander evenement." Zárate krijgt sowieso niet zijn geld terug van Ajax. Het is niet bekend of de Valencia-aanhangers met verkeerde kaarten alsnog naar Amsterdam afreizen.

Ajax, dat in oktober met 0-3 won van Valencia, sluit de groepfase van het miljardenbal dinsdag af. Het elftal van Erik ten Hag heeft tien punten verzameld uit de eerste vijf wedstrijden, terwijl Valencia op acht punten staat. Chelsea, dat uitkomt tegen het reeds uitgeschakelde Lille OSC, is met eveneens acht punten ook nog volop in de race om een ticket voor de achtste finale in de Champions League.