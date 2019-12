Clubicoon jaloers op Spurs: ‘Ik zou hem graag op Old Trafford zien’

Peter Schmeichel speelde jarenlang voor Manchester United en de oud-doelman volgt de recordkampioen uit Engeland nog steeds op de voet. De voormalige sluitpost van the Red Devils adviseert zijn voormalige werkgever in dat kader om Heung-Min Son over te nemen van Tottenham Hotspur. Volgens Schmeichel past de Zuid-Koreaanse aanvaller perfect in de speelstijl van de nummer zes in de Premier League.

"Ik zou hem heel graag op Old Trafford zien spelen", zegt Schmeichel na de 2-1 zege van Manchester United op Tottenham van woensdagavond tegen Amazon Prime Sport. "Ja ik weet het, er zijn meer spelers van the Spurs die ik graag zie komen. Son is een echt ongelooflijke speler, het is heel moeilijk om zijn klasse te omschrijven." Het contract van Son bij Tottenham loopt door tot medio 2023.

Solskjaer: 'Manchester United houdt van spelers zoals Rashford'

Schmeichel liet zich ook uit over José Mourinho, die woensdag even terugkeerde in Manchester. In de optiek van de Deense oud-doelman had de manager van Tottenham voor een andere speelstijl moeten kiezen. "Achteraf praten is natuurlijk makkelijk", benadrukt Schmeichel. "Als José deze wedstrijd nog eens analyseert, dan zal hij waarschijnlijk spijt hebben van de opstelling. We waren allemaal verrast, want we hadden verwacht dat hij hier de bus zou parkeren."

"Maar dan komt hij met aanvallende spelers op de proppen, Lucas Moura, Dele Alli, Son, Harry Kane en zelfs Moussa Sissoko. We dachten daarom dat Tottenham vol op de aanval zou spelen", vervolgt Schmeichel zijn analyse. "Maar dat gebeurde niet, Tottenham wachtte alleen maar af. Ik denk dat dat bij de tactiek van José hoorde. In de tweede helft deed hij het een stuk beter, met het inbrengen van Tanguy Ndombele. Die had eigenlijk aan de aftrap moeten verschijnen."