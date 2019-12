Kritische pupil van Schreuder ziet slechte tendens en slaat alarm

Alfred Schreuder bevindt zich met TSG Hoffenheim in een mindere periode. Na een moeizame start leek de club met vijf gewonnen competitiewedstrijden op rij dit seizoen mee te doen in de top van de Bundesliga, maar na twee slechte optredens tegen laagvliegers FSV Mainz 05 en Fortuna Düsseldorf is Hoffenheim weer terug bij af. Zaterdag wacht ook nog eens het sterke RB Leipzig van Julian Nagelsmann, ex-collega van Schreuder bij Hoffenheim. Spits Andrej Kramaric luidt de noodklok: "Ik ben niet de coach, maar het is duidelijk dat we meer tactische voorbereiding nodig hebben."

Door Tim Siekman

Hoffenheim kende onder Schreuder een stroeve start. Würzburger Kickers, actief op het derde niveau in Duitsland, werd in de eerste ronde van de DFB Pokal pas in de strafschoppenserie geklopt, terwijl in de eerste zes wedstrijden van de Bundesliga slechts vijf punten werd verzameld door de werkgever van Jürgen Locadia en Joshua Brenet. Kantelpunt bleek het duel met Bayern München, dat toen nog onder leiding stond van Niko Kovac. Met enig fortuin won Hoffenheim in de Allianz Arena met 1-2 door een dubbelslag van Sargis Adamyan. Daarna scheen de zon volop voor Schreuder, met zeges tegen Schalke 04, Hertha BSC, Duisburg (beker), Paderborn en FC Koln.

Na de laatste interlandperiode is de tendens echter omgeslagen. Hoffenheim ging in eigen huis hard onderuit tegen nota bene tien man FSV Mainz: 1-5. Jean-Paul Boëtius en zijn teamgenoten groeiden tegen die Hoffe uit tot de enige ploeg in de Bundesliga-geschiedenis die ondanks een rode kaart vier keer tot scoren kwam. Fans van Hoffenheim hoopten dat de flater tegen Mainz een off-day was, maar een week later kon men ook degradatiekandidaat Fortuna Düsseldorf niet verslaan: 1-1. Na lovende stukken in de kranten en loftuitingen van fans op social media heerst er nu weer lichte paniek op de burelen van Hoffenheim.

'Het tijdperk Julian is voorbij'

Afgelopen zomer begon Schreuder vol enthousiasme aan zijn klus bij Hoffenheim, geflankeerd door zijn oudere broer Dick, die overkwam van het Amerikaanse Philadelphia Union. De oudste telg van de gebroeders Schreuder vertelde eind mei in gesprek met Voetbalzone dat zijn broer al veel waardering had bij de club. "Ze hebben al een hele goede tijd gehad toen Alfred daar assistent was. Natuurlijk maakt het je trots, maar wat zegt trots? Je moet elke week proberen te winnen, want anders heb je helemaal niks aan die waardering."

‘Er zijn bij Ajax ook invloeden geweest van Hoffenheim op de training’

Lees hier ons eerdere interview met Dick Schreuder terug. Lees artikel

Alfred Schreuder was van 2015 tot 2018 in de Rhein-Neckar-Arena de rechterhand van Huub Stevens en ook Nagelsmann, de hoofdtrainer die de club naar grote hoogtes stuwde. De destijds 28-jarige Duitser werd in februari 2016 aangesteld bij Hoffenheim, dat toen op de zeventiende plek bivakkeerde. Nagelsmann behoedde de club ternauwernood van degradatie door één punt boven de streep uit te komen. De twee daaropvolgende seizoenen verliepen grandioos met plekken vier en drie op de ranglijst. In zijn laatste jaar wist Nagelsmann de opwaartse lijn niet door te trekken: Hoffenheim belandde op de negende positie.

Na het vertrek van Nagelsmann kwam Hoffenheim dus snel uit bij Schreuder, die werd weggeplukt bij Ajax. De ex-assistent van Erik ten Hag en voormalig hoofdcoach van FC Twente moest in Duitsland een nieuw team smeden, wat tot dusver wisselend succes oplevert. Enkele spelers die deze zomer vertrokken bij die Hoffe: Joelinton (Newcastle United), Kerem Demirbay, Nadiem Amiri (beiden Bayer Leverkusen), Nico Schulz (Borussia Dortmund) en Vincenzo Grifo (SC Freiburg). "Het tijdperk Julian is voorbij, er komt een ander tijdperk aan waarin wordt doorgeselecteerd in spelers", aldus Dick Schreuder. "Het is een beetje opnieuw beginnen, opnieuw bouwen."

'We hebben niets laten zien!'

Waar het werk van Schreuder en zijn staf door de recente zegereeks van Hoffenheim onlangs nog werd geprezen, wordt de Nederlandse coach vandaag de dag iets kritischer bekeken. Ook binnen eigen kring moet Schreuder ervoor zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen. "We hebben het gehad over 'iets moeten veranderen', maar er is niets veranderd", zei Kramaric na de 1-1 tegen Fortuna Düsseldorf in gesprek met Kicker. "Het probleem was dat we niet eens probeerden te spelen. Tegen Düsseldorf, met alle respect. Als we een topteam willen zijn, moeten we tegen Düsseldorf spelen alsof we Bayern München zijn."

Trainer Julian Nagelsmann in zijn tijd als coach van Hoffenheim in gesprek met assistent Alfred Schreuder.

"Dit is niet het Hoffenheim dat we willen zien", vervolgde de onlangs van een blessure teruggekeerde Kroaat. "We kunnen veel en veel beter spelen. Ik weet niet wat er deze keer gebeurd is. Er zijn een paar redenen op te noemen, maar dat is in eerste instantie geen vraag voor mij. Uiteindelijk moet Hoffenheim nog tevreden zijn met een punt." De 28-jarige aanvaller, die tegen zowel Fortuna Düsseldorf als Mainz tot scoren kwam, begrijpt waarom de supporters kritisch reageren. "Als ik een fan was, zou ik ook hebben gefloten."

Dat Hoffenheim met een achtste plek nog voldoende perspectief heeft, zegt Kramaric niets. "Het maakt niet uit dat we nu 21 punten hebben als we zo spelen. We hebben niets laten zien! Voetbal is ook een spel dat plezier en amusement moet brengen. Iedereen kan natuurlijk een slechte dag hebben, maar we moeten het tenminste proberen. Het kan best voorkomen dat we pech hebben, kansen missen of slechte passes versturen. Maar als je niets probeert, is er misschien iets mis. Ik ben niet de coach, maar het is duidelijk dat we meer tactische voorbereiding nodig hebben. Zowel in het hoofd als in de benen."