Solskjaer kijkt zijn ogen uit: ‘Het leek alsof hij in zijn achtertuin speelde'

Ole Gunnar Solskjaer staat vanwege de tegenvallende resultaten al enige tijd onder druk bij Manchester United. De 2-1 overwinning op Tottenham Hotspur komt voor de Noorse manager dan ook op het juiste moment. Solskjaer schuift de credits voor de thuiszege door naar Marcus Rashford, die de gehele productie van the Red Devils voor zijn rekening nam en daarmee op negen doelpunten in zijn laatste tien wedstrijden staat.

"Dit is wat de Stretford End (fanatieke deel van Old Trafford, red.) wil zien", stelt Solskjaer in zijn analyse bij de BBC. "Daar houden ze wel van aanvallers die moed tonen. Rashford toonde volwassenheid en kracht tegen gelouterde Premier League-spelers. Het leek soms wel alsof hij in zijn achtertuin speelde of met zijn vrienden op een veldje. Marcus geniet momenteel duidelijk van zijn spel. We verwachten veel van hem, want zijn kwaliteiten staan buiten kijf."

"We hebben nog nooit zo hard moeten werken voor een goed resultaat", reageert Rashford bij Amazon Prime. "Zulke wedstrijden willen we hoe dan ook winnen, zeker gezien de stand op de ranglijst. We willen graag laten zien dat we in staat zijn om van topteams te winnen. Er is vaak op doel geschoten, al hebben we niet heel veel grote kansen afgedwongen." De topschutter van the Mancunians is dolgelukkig met de minieme zege op Tottenham. "We hebben de overwinning met veel moeite over de streep getrokken. Het is daarnaast altijd speciaal om voor deze supporters te spelen."

Solskjaer is ook lovend over Scott McTominay, die tegen Tottenham terugkeerde in de basisopstelling. De middenvelder miste de duels met Sheffield United en Aston Villa wegens blessureleed. "Ik wilde per se dat hij zou spelen, zeker gezien zijn fysieke kracht en leiderschapskwaliteiten op het middenveld." Solskjaer is blij dat de international van Schotland met beide benen op de grond blijft staan. "Sterrenstatus of roem zeggen hem niets, hij wil alleen maar de beste worden. Dergelijke spelers zie ik graag bij Manchester United. Ik had hem graag als ploeggenoot gehad in mijn tijd als speler bij deze club."