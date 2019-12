El Intransigente: Dortmund heeft gigantisch bedrag over voor Tagliafico

Borussia Dortmund heeft de pijlen gericht op Nicolás Tagliafio, zo weet El Intransigente donderdag te melden. Volgens de Argentijnse krant heeft de Duitse topclub zestig miljoen euro over voor de linksback van Ajax. Het is niet duidelijk of de club uit de Bundesliga aan een winterse of zomerse transfer denkt. Het contract van Tagliafico bij Ajax loopt door tot medio 2022.

In Dortmund zou een contract van vijftien miljoen euro per jaar klaarliggen voor Tagliafico. De linksback is een belangrijke schakel in het elftal van trainer Erik ten Hag en met oog op de strijd om het kampioenschap en de verplichtingen in de Champions League lijkt het ondenkbaar dat Ajax zal meewerken aan een vertrek in januari. Tagliafico maakte in januari 2018 voor ongeveer vier miljoen euro de overstap van Independiente naar Ajax en ontwikkelde zich stormachtig.

Tagliafico verbaast zichzelf: 'Ik kan me wel vinden in die rol'

Als speler van de Nederlandse topclub groeide hij uit tot vaste waarde van de nationale ploeg van Argentinië, waarvoor hij intussen 25 interlands speelde. Afgelopen zomer werd hij al in verband gebracht met een vertrek uit Amsterdam, maar tot een overstap kwam het niet. Aan het einde van vorig seizoen tekende hij een verbeterd contract, met daarin de belofte dat hij dit seizoen bij Ajax zou blijven.

De Telegraaf schreef eerder deze week dat Ajax rekening houdt met een zomers vertrek van Tagliafico. Om die reden zouden de Amsterdammers de pijlen gericht hebben op Angeliño. De linksback van Manchester City zou echter ook in beeld zijn bij PSV, de club waar hij eerder al voor speelde. De krant schat de waarde van de Argentijn op ongeveer veertig miljoen euro. "Voor de helft van dat bedrag Angeliño kopen, zouden directeur voetbalzaken Marc Overmars en financieel directeur Susan Lenderink prima aan de commissarissen kunnen uitleggen", zo klinkt het.