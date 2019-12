Schöne mist niveau van Ajax: ‘Ik waardeerde dat Ten Hag eerlijk was’

Lasse Schöne maakte afgelopen zomer de overstap van Ajax naar Genoa en zit inmiddels goed op zijn plek bij de club uit de Serie A, zo laat hij weten in een interview met het Algemeen Dagblad. Na twaalf jaar in de Eredivisie gespeeld te hebben vond de Deense middenvelder het tijd voor een nieuw avontuur en dat vond hij in Genua. Hoewel hij het naar zijn zin heeft in de Serie A, mist Schöne Ajax, Amsterdam en Nederland. “Ik mis het niveau van de trainingen en de wedstrijden. Maar dat wist ik vooraf.”

Schöne woont met zijn gezin net buiten Genua. Hij verbaast zich soms over de gang van zaken. “Als je iets bij de gemeente wilt regelen, moet je zeshonderd formulieren ondertekenen. Alles duurt een eeuwigheid”, legt hij uit in de krant. “Soms ga je letterlijk twintig jaar terug in de tijd. Maar het heeft ook wel weer zijn charme. Je moet een knop omzetten en het accepteren. Ik vind het wel wat hebben, totaal anders dan Nederland en Denemarken. Het is de ontdekkingreis die ik wilde.”

André Onana: 'Nominatie was al een beloning op zich'

De 33-jarige Deen merkt in Italië een andere mentaliteit dan in Nederland. Volgens Schöne ‘zijn we verwend in Nederland. “Dat trainers alles maar uitleggen. Hier in Italië is de topsportcultuur veel harder. Niet bij de selectie? Dan krijg je gewoon een berichtje en daarmee is het klaar. Moet je ook niet over zeuren. Ik ga die cultuur niet veranderen en dat wil ik ook helemaal niet.” Bij Genoa maakte hij kennis met de vele traningskampen. “En die trainingskampen, altijd maar die trainingskampen! Ze geloven heilig in het nut. Als ik zeg dat wij bij Ajax drie uur voor de wedstrijd bij de club moesten zijn, kijken ze me raar aan.”

Voor zijn vertrek bij Ajax sprak Schöne met Erik ten Hag. De trainer gaf aan dat er op zijn positie veel concurrentie was van nieuwe en jonge spelers. “Ik waardeerde dat Ten Hag eerlijk was. Liever dat dan een trainer die lulkoek verkoopt. Ik heb bij Ajax altijd voor mijn plek gevochten en dat had ik nog wel een keer willen doen. Maar toen kwam Genoa op mijn pad.”

De vijftigvoudig Deens international kijkt met een goed gevoel terug op zijn laatste periode bij Ajax. “Het laatste jaar speelden we misschien wel het beste voetbal van Europa. Als ik ze zie spelen in de Champions League, dan kriebelt het wel. Maar ik heb geen spijt”, aldus Schöne. “Missen hoeft helemaal niet negatief te zijn. Ik koester het juist. Ik heb alles goed afgewogen. Het was een geweldig laatste jaar. Een mooie manier om af te sluiten en om zelf de regie in handen te hebben.”