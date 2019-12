José Mourinho pakt ploeg hard aan na ontluisterende avond op Old Trafford

José Mourinho beleefde woensdagavond een teleurstellende terugkeer op Old Trafford. De Portugese verloor met Tottenham Hotspur van zijn ex-werkgever Manchester United (2-1) en leed zo zijn eerste nederlaag als manager van the Spurs. Mourinho is na afloop kritisch op zijn elftal en ziet een terugkerend probleem.

"Wij begonnen slecht; zij begonnen goed en maakten het eerste doelpunt. Ze waren in de eerste dertig minuten niet beter dan wij: ze waren véél beter", is de eerste reactie van de Portugees bij de Engelse televisie. Tottenham kwam woensdagavond al na zes minuten spelen op achterstand, door een treffer van Marcus Rashford. Daarna had Manchester United uit kunnen lopen naar een ruimere voorsprong, constateert ook Mourinho. "En dat was niet alleen vandaag het geval, als je terugkijkt naar de voorgaande wedstrijden onder mij. Tegen West Ham United begonnen we nog wel goed, maar tegen Olympicaos en Bournemouth was dat niet het geval. We nemen te veel tijd om in de wedstrijd te komen: we zijn reactief in plaats van proactief."

De gelijkmaker van Dele Alli op slag van rust was een welkome opsteker voor Tottenham. Volgens Mourinho was zijn ploeg in die fase van de wedstrijd alweer aan de beterende hand. "In het laatste kwartier voor rust was het een ander verhaal en kwamen we op de gelijke hoogte. Ik had verwacht dat we in de tweede helft terug zouden zijn op ons normale niveau en de wedstrijd zouden controleren, maar dat is lastig als je een doelpunt incasseert zoals wij hebben gedaan", refereert hij aan de 2-1 van Rashford. Laatstgenoemde scoorde vier minuten na de rust vanaf de strafschopstip, nadat hij zelf in de zestien was gevloerd door Moussa Sissoko.

Mourinho zag hoe Tottenham daarna moeite had om kansen te creëren en uiteindelijk roemloos ten onder ging. "Ze namen gas terug en verdedigden diep op eigen helft. Ze lokten slim de overtredingen uit en veinsden blessures. We zijn gestraft voor onze fouten bij het tweede tegendoelpunt. De reden dat ik wil benadrukken dat Manchester United verdiend heeft gewonnen, is omdat zij in de eerste dertig minuten veel beter waren", aldus Mourinho, die weigert alleen naar Sissoko te wijzen. "Ik weet het niet, ik heb het niet gezien. Maar wat er gebeurde in het strafschopgebied, was een consequentie van wat ervoor gebeurde."