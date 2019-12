Fenomenale Mané leidt Liverpool naar zege in Merseyside-spektakelstuk

De Merseyside-derby is woensdagavond een prooi geworden voor Liverpool. De ploeg van manager Jürgen Klopp toonde zich in de eerste helft dodelijk effectief in aanvallend opzicht en kon zich daardoor twee tegentreffers permitteren: 5-2. Sadio Mané was met twee prachtige assist en een fraai doelpunt de absolute uitblinker van de avond. Georginio Wijnaldum maakte in de negentigste minuut zijn tweede treffer van het seizoen. Liverpool blijft ongeslagen aan kop in de Premier League, terwijl Everton zich met de achttiende plaats in directe degradatienood begeeft.

Liverpool kende een droomstart. In de zesde minuut zette Sadio Mané ploeggenoot Origi met een fenomenale steekbal vrij voor doelman Jordan Pickford. De Belgische aanvaller omspeelde de goalie in zijn aanname en tekende eenvoudig voor 1-0. Elf minuten later deed Mané opnieuw van zich spreken, ditmaal met een prachtige assist op Xherdan Shakhiri, die van dichtbij binnen gleed: 2-0. Direct daarna bracht Everton de spanning voor even terug. Michael Keane troefde Dejan Lovren af na een voorzet vanaf de rechterkant en verschalkte doelman Adrián.

Everton kreeg daarmee de hoop op een goede afloop voor even terug, maar dat duurde niet lang. In de 31ste minuut verstuurde Lovren een lange bal op Origi, die het speeltuig perfect onder controle kreeg en de bal over de uitgekomen Pickford mikte: 3-1. In de 45ste minuut leidde een counter van Liverpool tot de 4-1. Alexander Arnold bereikte Mané, die op de rand van de zestien ineens uithaalde. Het doelpuntenfestijn was daarmee nog niet over, want in de blessuretijd van de eerste helft scoorde Richarlison aan de andere kant. De Braziliaan kopte een voorzet vanaf de linkerkant van Bernard binnen: 4-2.

De tweede helft kon het spektakel uit de eerste 45 minuten allesbehalve evenaren. Everton kreeg na een kwartier een goede kopkans via Richarlison, maar Adrián bracht redding. Voor het overige controleerde Liverpool de wedstrijd, zonder zelf nog grote kansen af te dwingen. Henderson zette in de slotfase nog wel Mané vrij met een lange pass, die dit keer van dichtbij naast mikte. Even later ging de Senegalees opnieuw op Pickford af, maar de aanvaller kwam niet lekker uit toen hij de goalie wilde omspelen. De 5-2 kwam in de negentigste minuut alsnog, toen Roberto Firmino na een knappe actie Wijnaldum bereikte. De Nederlandse middenvelder haalde vervolgens doeltreffend uit in de verre hoek.