Neymar en Mbappé laten Parc des Princes likkebaarden van briljant doelpunt

Paris Saint-Germain heeft woensdagavond een sobere overwinning geboekt in de Ligue 1. De formatie van trainer Thomas Tuchel won in eigen huis met 2-0 van middenmoter Nantes door doelpunten van Kylian Mbappé en Neymar. PSG staat nu vijf punten los aan kop en heeft bovendien een wedstrijd minder gespeeld dan achtervolger Olympique Marseille.

Het Parc des Princes had zich op voorhand vermoedelijk opgemaakt voor een spektakelstuk. PSG begon namelijk voor het eerst dit seizoen met zowel Neymar als Mbappé aan een wedstrijd. De twee supersterren werden voorin ondersteund door Ángel Di María, waardoor Mauro Icardi en Edinson Cavani beiden genoegen moesten nemen met een plekje op de reservebank.

Ondanks de aanwezigheid van zowel Neymar als Mbappé speelde PSG een zwakke eerste helft. Nantes hield zijn doel in het eerste bedrijf betrekkelijk eenvoudig schoon, al had het bezoek op slag van rust wel het geluk dat een doelpunt van Neymar werd afgekeurd. De Braziliaanse vedette drukte na een hoekschop doeltreffend af, maar de videoscheidsrechter (VAR) had vlak ervoor een overtreding van Julian Draxler waargenomen. De twee teams hielden elkaar zodoende halverwege in evenwicht, maar zeven minuten na de onderbreking volgde alsnog de bevrijdende openingstreffer voor PSG.

Neymar stak Di María weg in de diepte, waarna de Argentijn op zijn beurt met een de buitenkant van de voet Mbappé bediende. Die stond in de zestien vogelvrij en scoorde uiteindelijk schitterend achter het standbeen langs: 1-0. Nantes wist de schade daarna lang te beperken, maar zes minuten voor tijd volgde via Neymar alsnog de definitieve beslissing in de wedstrijd. Hij benutte een strafschop, nadat de ingevallen Icardi onderuit was gelopen door doelman Alban Lafont.